Jorge Lorenzo explica cómo cambió su relación con Marc Márquez: "Había mucha tensión, me quejaba mucho"

El balear ha reconocido que cuando compartió equipo en Honda con el ilerdense la relación "mejoró" ya que "iba mucho más lento que él".

En el documental 'Al otro lado del box' de 'Dazn', Jorge Lorenzo se ha abierto como nunca al hablar de su relación con Marc Márquez.

"Mi relación con Marc en 2019 fue muy diferente a la que tuvimos durante cinco o seis años, donde no éramos compañeros de equipo", arranca el pentacampeón.

Todo comenzó cuando el '93' debutó en MotoGP: "Había mucha tensión, sobre todo en ese 2013, cuando él empezó como novato y era un poco inconsciente en esas luchas que teníamos. Yo me quejaba mucho también a través de la prensa sobre su forma de pilotar y había mucha tensión".

Seis años después, cuando Lorenzo se unió a Honda, se encontró con el Marc más dominador de la historia, lo que hizo que la relación mejorase.

"Ya en 2019 él estaba en su mejor momento, hizo su mejor temporada y yo, en cambio, iba mucho más lento que él, con lo cual eso hace que la relación sea mejor, ya que él no ve una gran amenaza por parte del otro piloto", recuerda.

Jorge intentó copiar a Márquez, pero finalmente desistió: "No pude acercarme a Marc. Yo intentaba ver su telemetría, intentaba copiarle el máximo, pero era imposible. Tenía una confianza con esa Honda y la entendía tan bien. Intentaba hacer lo mismo, pero era imposible".