Carlos Alcaraz responde a las críticas: ¿Por qué juega en Arabia Saudí y no en Shanghái?

El número 1 del mundo se bajó del Masters 1000 chino después de ganar el ATP 500 de Tokio debido a un esguince en el tobillo del que aún no está al 100% recuperado.

Carlos Alcaraz debutará este jueves contra Taylor Fritz en el Six Kings Slam que se disputa en Riad (Arabia Saudí) después de haberse ausentado del Masters 1000 de Shanghái.

El esguince en el tobillo izquierdo que sufrió en su debut en el ATP 500 de Tokio ante Sebastian Baez le lastró durante todo el torneo japonés -que, por cierto, ganó-, y por ello se bajó del Masters chino.

Esa decisión le ha deparado muchas críticas, sobre todo por su presencia en el Six Kings Slam, un torneo de exhibición en el que el ganador se embolsa seis millones de dólares, el mayor premio del tenis.

En declaraciones a la agencia PA, el número 1 se ha justificado: "Obviamente entiendo las críticas, pero a veces la gente no entiende nuestras opiniones. Cuando veo que mucha gente se queja de cómo defendemos las exhibiciones no les entiendo porque no es realmente exigente mentalmente en comparación con los torneos largos de dos semanas o dos semanas y media. Eso es realmente duro".

"Allí tienes 15 o 16 días seguidos en los que tienes que tener una concentración alta y exigente físicamente. Aquí sólo nos divertimos uno o dos días jugando al tenis, y eso es genial. Por eso elegimos a veces las exhibiciones", ha explicado.

Sobre su tobillo, Alcaraz reconoce que no está totalmente recuperado de la lesión, pero sí listo para jugar.

"No me siento, diría, al 100%, las dudas están ahí cuando me muevo en la pista, pero creo que ha mejorado mucho y voy a competir y rendir bien en el Six Kings Slam", ha zanjado.