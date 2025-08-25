La confesión de Fernando Alonso sobre Adrian Newey: ojo al mensaje de ilusión para 2026

Fernando Alonso y Adrian Newey, juntos en la fábrica de Aston Martin

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha incidido en que el ex de Red Bull no ha tenido influencia en el monoplaza de la presente temporada ya que está centrado en el AMR26.

El próximo 1 de septiembre se cumplirán seis meses desde que Adrian Newey comenzase a trabajar en las instalaciones de Aston Martin en Silverstone con un único objetivo: diseñar un coche ganador para la nueva reglamentación que se ejecutará en 2026.

Al británico se le ha visto en un par de Grandes Premios esta temporada, incluso se le ha 'cazado' analizando monoplazas rivales, pero su foco no se mueve.

Así lo aseguró Fernando Alonso cuando tras el GP de Hungría le preguntaron si Newey había tenido alguna influencia en el AMR25.

"Ninguna. Nunca fue su prioridad, ya sabes, desde el primer día, aunque probablemente todos insistimos un poco en que le eche un vistazo. Está muy centrado en el año que viene y tiene su propia forma de hacer las cosas", señaló.

"Es genial verlo trabajar y pensar sobre cosas o problemas a los que nos podemos enfrentar, incluso en la séptima carrera, después de algunas de las primeras mejoras y cosas así, es muy increíble", añadió.

Sobre qué pueden aprender de este 2025 para aplicarlo al próximo año, el asturiano se mostró escueto en su respuesta.

"Las paradas en boxes, nada más. Creo que los coches son diferentes y es difícil aprender algo que podamos aplicar al año que viene", explicó.

Eso sí, Alonso mandó un mensaje de ilusión al afirmar que los preparativos para 2026 y los plazos marcados por el equipo van por el camino correcto.

"Todo lo que queremos aprender del coche y las mejoras de este año, la información del túnel de viento, cosas así, ya van bien y están demostradas. Ahora tenemos que esperar a enero y ver lo rápidos que podemos ser", zanjó.