Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones persiguiendo a una narcolancha en Huelva

Una lancha de la Guardia Civil en una foto de archivo

Los detalles Otros tres agentes han sido heridos, dos en estado grave y uno en estado leve, al chocar dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 70 millas de la costa de Huelva.

Un guardia civil ha fallecido, otros dos agentes (un capitán y un cabo) han resultado heridos graves y otro ha resultado herido leve al chocar dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 70 millas de la costa de Huelva.

La Guardia Civil, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento del agente, de nombre Germán, que ha perdido la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución. Su esposa, señalan desde la Guardia Civil, también trabaja en el Servición Marítimo Provincial de Huelva.

Durante la actuación, dos agentes más han resultado heridos graves y uno leve, a los que la Guardia Civil desea "una pronta recuperación", según figura en el comunicado de condolencias que han distribuido en redes sociales.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X, desde la que envían "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos.

Por el momento se desconoce si los agentes lograron detener a los tripulantes de la narcolancha

Noticia en ampliación.

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