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Está en aislamiento

Sanidad confirma que hay un caso sospechoso por hantavirus de una mujer en Alicante

Los detalles El secretario de Estado de Sanidad ha informado de que la posible afectada está en aislamiento, tras informar de que presentaba síntomas.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla
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El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado este viernes de que hay una persona "con síntomas compatibles" de hantavirus que estuvo en el mismo avión que la mujer que falleció en Johanesburgo (Sudáfrica) cuando intentaba viajar a Ámsterdam.

La mujer, que se encontraba en el avión dos filas detrás de la paciente que falleció, ya ha sido trasladada a un hospital en Alicante como un caso sospechoso, donde permanece en aislamiento. En cualquier caso, el contacto entre ambas fue muy breve, ya que la fallecida estuvo solo unos minutos en el interior de la aeronave, de la que tuvo que bajarse porque ya estaba muy enferma.

"Tras contactar con una de ellas, ha referido síntomas compatibles, principalmente relacionados con tos, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante", ha señalado el secretario de Estado de Sanidad en rueda de prensa.

Asimismo, Padilla ha informado de que hay una segunda persona que también estuvo en contacto con dicha fallecida cuyo destino final era España, pero que "ya se encuentra en Sudáfrica".

Por otro lado, la Comisión de Salud Pública ha aprobado el protocolo de manejo de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus y que establece, entre otras medidas, cuarentenas obligatorias en el Hospital Gómez Ulla a los españoles que estuvieran en el buque desde el 1 de abril o que sean contacto con casos confirmados.

A su llegada al centro, se les hará una prueba PCR y otra a los siete días. Durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, en la que se llevará a cabo una vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

Así, cualquier contacto que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hasta su recuperación clínica.

Así lo ha detallado Padilla en una rueda de prensa conjunta con la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones en la que están detallando el dispositivo de evacuación y repatriación de los pasajeros del MV Hondius a su llegada a Tenerife el domingo.

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