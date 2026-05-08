Puente del exilio en Irún: símbolo de las familias que se despidieron para buscar en Francia una vida lejos de la guerra civil

¿Qué han dicho? Este viernes se ha homenajeado a las familias que cruzaron a Francia en busca de una nueva vida. Porque "cruzaron el puente para buscar un futuro y seguir defendiendo la libertad y los derechos", como ha recordado el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En el Puente de la Avenida de Irún, que une España y Francia, se rindió homenaje a quienes lo cruzaron en 1936 huyendo de la Guerra Civil española y el franquismo. Familias como la Verdini Carranza vivieron momentos de terror al escuchar cañonazos mientras esperaban cruzar hacia el exilio. Agurtzane recuerda cómo su madre, de seis años, y su abuela, con una bebé en brazos, cruzaron hacia una nueva vida. Este puente simboliza el inicio de un largo exilio para muchos, como la familia de Alda. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó la importancia de recordar a quienes buscaron libertad y derechos. Este lugar es un punto de Memoria Democrática esencial, como señala Jose Antonio Soto de la Asociación Intxorta.

En este puente que separa España de Francia, muchas familias tuvieron que decirse adiós sin saber muy bien cuándo iban a volver a verse. Era el comienzo de la Guerra Civil española. Este viernes, en este puente de la Avenida de Irún, se ha rendido homenaje a todos aquellos que lo cruzaron en 1936 para huir al exilio, antes de la victoria del franquismo.

El miedo que se vivió durante la guerra que enfrentó a los españoles, por el ruido que hacían los cañones al ser disparados, paraba a un segundo plano cuando la familia Verdini Carranza tuvo que coger esta pasarela y cruzar hacia el exilio, hacia Francia. "Oyeron hasta 12 cañonazos mientras esperaban a que les permitiesen pasar", recuerda Agurtzane.

En 2026, no puede evitar emocionarse. "Mi madre tenía seis años cuando pasó, siendo niña, y mi abuela llevaba en brazos a su hermana, con solo un año", explica entre lágrimas. Porque ahí, fue donde cambió la historia de su familia.

Alda dice que del exilio, uno nunca llega a recuperarse del todo. El de su familia, también empezó en este puente de Irún. "Pasaron para Francia mis abuelos, padre y tía, para comenzar su largo exilio", ha explicado.

Puente del exilio en Irún: símbolo de las familias que se despidieron para buscar en Francia una vida lejos de la guerra civil

Este viernes es día de recuerdo y homenaje al exilio. Porque el Puente de la Avenida, fue el que atravesaron miles de personas que huían de la guerra y del franquismo. Por lo que se convirtió en el puente del exilio de Irún.

Allí, muchos dieron pasos hacia una nueva vida. Esos mismos pasos los han dado este viernes sus familiares y las autoridades. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha puesto el foco en ellos, en los que "cruzaron el puente para buscar un futuro y seguir defendiendo la libertad y los derechos".

Porque todas esas familias, todas sus historias, supusieron un capítulo fundamental en la historia del exilio de los españoles durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Francisco Franco. Todos los familiares coinciden: recordar lo que pasó en este lugar de Memoria Democrática es justo y necesario. "Niños y adultos que estaban evacuando al principio de la guerra. Fue el primer punto de evacuación rápida porque no necesitaba ningún tipo de medio de transporte", recuerda Jose Antonio Soto, de la Asociación Intxorta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.