Fernando Alonso explica por qué Aston Martin no mejora el coche: "Despilfarraríamos dinero"

El piloto español muestra la razón por la que el equipo británico no introdujo ninguna mejora de rendimiento en el circuito de Miami: "Hasta que no tengamos un segundo y medio o dos...".

Aston Martinesperaba con ansias el GP de Miami. El equipo británico no ha empezado con buen pie su asociación con Honda, tras un inicio de temporada muy complicado para los de Silverstone, con problemas de fiabilidady unas vibraciones que incluso ponían en riesgo la salud de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Un fin de semana, en el que se esperaba que los equipos trajeran las primeras actualizaciones de la temporada. Sin embargo, no todos llevaron actualizaciones, ya que Aston Martin fue el único equipo que no introdujo ninguna mejora de rendimiento en el circuito americano.

Esto fue algo que sorprendió a muchos, aunque Fernando Alonso no tardó en explicarlo: "Estoy tranquilo porque entiendo la situación. El equipo me ha explicado que si mejoramos una o dos décimas en cada carrera, no cambia nuestra posición".

"Estamos en la posición 19 o 20, y el siguiente coche está un segundo por delante, así que aunque ganemos dos décimas en cada carrera, no cambia nuestra posición, y supone una enorme presión para el sistema, para el límite presupuestario y cosas así.", comentó Alonso, según recoge 'RacingNews365'.

El equipo Aston Martin ha trabajado codo con codo con Honda con el objetivo de solucionar los problemas con la unidad de potencia, por lo que no han buscado ninguna mejora de rendimiento: "Hasta que no tengamos un segundo y medio o dos segundos de mejoras, es mejor no pulsar el botón de producirlas porque despilfarraríamos dinero".

Una situación desesperante para el equipo británico, aunque Fernando lo ve como un momento en el que el equipo tiene que estar unido: "Creo que daremos pasos adelante en lo que respecta a la facilidad de conducción, pero no en cuanto al rendimiento, así que tenemos que permanecer unidos. Van a ser unas carreras muy duras. Va a resultar repetitivo".

"El mensaje es que no tendremos mejoras hasta después del verano, así que no hace falta que vengamos a Canadá y preguntemos: '¿Qué esperas en Canadá?' 'Lo mismo'. '¿Qué esperáis en Austria?' 'Lo mismo', así que eso es lo que tenemos que gestionar, y hay frustración por parte de todos en el equipo, pero creo que todos estamos tranquilos. Estamos comprometidos a tener una mejor segunda mitad del año después del verano, y veremos si podemos lograrlo", concluyó el piloto español.