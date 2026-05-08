El mensaje más pesimista de Marc Márquez: "No es que los otros vayan más rápido, sino que yo voy más lento"

El vigente campeón del mundo se ha mostrado sincero en Le Mans: "No estamos ahora mismo listos, ni mostrando la velocidad, ni listos para luchar por el campeonato".

Tras no poder meterse entre los diez primeros en la Práctica y quedarse fuera de la Q2 viéndose obligado a pasar por Q1, Marc Márquez ha mostrado su cara más sincera ante la prensa.

"No estamos ahora mismo listos, ni mostrando la velocidad, ni listos para luchar por el campeonato, así que para mí no ha sido ninguna sorpresa", ha señalado el eneacampeón del mundo.

De hecho, reconoce que está siendo 'culpa' suya (de su físico: "Respecto al año pasado, no es que los otros vayan más rápido, sino que yo voy más lento".

Marc reconoce que su nivel está dando alas al resto: "Quizá cambia la mentalidad de los rivales, pero yo estoy muy tranquilo, sé por dónde vamos, sé lo que hay que hacer".

"Como dije, de peores hemos salido, pero necesito la tranquilidad de centrarme en mí mismo y seguir insistiendo y trabajando", ha zanjado el de Cervera.