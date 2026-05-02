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En la última vuelta...

Así fue el espectacular adelantamiento de Fernando Alonso a Sergio Pérez en el GP de Miami

El piloto asturiano de Aston Martin dejó muestra de su intacto talento en la última vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Miami.

El adelantamiento de Alonso a Pérez en MiamiEl adelantamiento de Alonso a Pérez en MiamiGetty

El talento es difícil que no salga a relucir incluso cuando las condiciones no son las adecuadas. Este es el caso de Fernando Alonso, quien, una vez más, ha vuelto a dejar muestra de su destreza al volante a pesar de pilotar el peor coche de la parrilla.

En una carrera sprint en la que solo pudo competir con su compañero de equipo y con los Cadillacs, el bicampeón del mundo dejó un detalle clave. Su última vuelta fue bestial, llegando a estar en el ritmo de pilotos de la zona media, algo que a día de hoy parece impensable para los de Silverstone.

Sin embargo, la escudería le pidió a Alonso bajar el ritmo por el riesgo del sobrecalentamiento. El español hizo caso omiso a esta 'orden' y empujó al máximo. En la última vuelta de la carrera sprint, logró alcanzar a 'Checo' Pérez, adelantándole por fuera antes de la entrada a meta.

Sin duda, uno de los adelantamientos de la prueba y uno de los mejores de Alonso este año. Es cierto que tampoco ha tenido muchas oportunidades de lucirse, pero parece que en Miami se lo ha podido pasar algo mejor.

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