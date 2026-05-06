El optimismo llega a Aston Martin: "Hemos visto mejoras bastante sustanciales"

Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, habla de las actualizaciones del equipo en el GP de Miami y sobre lo que queda por mejorar: "No va a suceder de la noche a la mañana".

Aston Martin ha tenido un inicio de temporada complicado. La asociación con Honda no ha arrancado con buen pie, y eso ha dado lugar a muchos problemas de fiabilidad y vibraciones. Sin embargo, el GP de Miami estaba marcado en rojo por el equipo de Silverstone, para empezar a implementar mejoras en el AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Actualizaciones que han cumplido con su principal propósito: mejorar la fiabilidad. Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, ha hablado sobre este paso hacia delante del equipo británico: "Por la forma en que hemos avanzado en materia de fiabilidad y reducción de las vibraciones, así como en la mejora de la manejabilidad, ya hemos visto mejoras bastante sustanciales hasta ahora, y tenemos que seguir por ese camino".

"No voy a entrar en si será en la próxima carrera, en la siguiente o en alguna otra de las próximas, pero creo que hemos demostrado que teníamos muchos problemas al inicio de la temporada, problemas extraordinarios", comentó Krack, según recoge 'Mundo Deportivo'.

Sin embargo, el ingeniero de 54 años es exigente y sabe que todavía hay mucho por hacer: "Tenemos que reconocer que hay una gran brecha que cerrar. Esto no va a suceder de la noche a la mañana. Hay que reconocer cuál es la estrategia y cuál es el plan. Nuestro trabajo aquí en la pista es sacar el máximo partido de lo que tenemos".

"Creo que podemos afirmar con seguridad que no estamos en el punto óptimo en todo. Lo hemos hecho bien, pero creo que podríamos haberlo hecho mejor. Y lo mismo se aplica a la energía y a la manejabilidad", concluyó el luxemburgués.