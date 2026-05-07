La apuesta de un expiloto de F1 sobre Aston Martin: "En tres años..."

Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula 1, está convencido de que en esta normativa Aston Martin puede ganar.

Aston Martin ya ha completado el primer paso en su recuperación: ha podido terminar una carrera con sus dos pilotos, con Fernando Alonso y Lance Stroll. Y ahora, a por más. Juan Pablo Montoya es tan optimista como Fernando Alonso. Cree que más tarde o más temprano los resultados llegarán.

En 'Motor.es', Montoya se posiciona al lado de Fernando: "Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Alonso".

"Creo que Aston Martin puede ser mucho más rápido en tres años. Una vez que resuelvan el problema del motor, sin duda recibirán incentivos para mejorarlo. Si la diferencia es de 20 caballos, serán un coche de mitad de tabla", apuesta el expiloto de la Fórmula 1 después del Gran Premio de Miami.

Cree que el coche diseñado por Adrian Newey acabará teniendo mucho potencial: "Sigo creyendo que el coche no es tan malo como la gente piensa".

"¿Está Fernando dispuesto a quedarse el tiempo suficiente para superar esto? La pregunta es: ¿podrán solucionarlo lo suficientemente rápido para él?", se pregunta un Montoya que mantiene toda su fe en un Fernando Alonso que ya ha manifestado que no quiere terminar su carrera deportiva en estas circunstancias.

Después de cruzar la línea de meta en Miami, el objetivo en Canadá seguirá siendo el terminar para recopilar datos. Las mejoras no llegarán hasta verano.