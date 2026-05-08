¿Se refiere a Marc Márquez y Ducati? Mucha atención a las últimas palabras del líder de MotoGP

Marco Bezzecchi ha afirmado sin titubeos que ni Aprilia ni él son "los más fuertes" del campeonato.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Francia que se disputa este fin de semana en Le Mans, a Marco Bezzecchi le preguntaron por la etiqueta que tiene de favorito para levantar la corona.

En concreto, a raíz de las últimas palabras de Jorge Lorenzo, que afirmaba que solo él es capaz de perder este Mundial.

"Su comentario es parecido al de ustedes, los periodistas. Claro que me alegra porque Jorge es uno de los pilotos más fuertes de la historia, pero todavía es muy pronto para pensar en estas cosas", replicó Marco.

"Tengo que concentrarme en hacer un buen trabajo en pista", añadió el líder del Mundial, que tiene una renta de 11 puntos con respecto a su compañero de equipo, Jorge Marín.

Seguidamente, en unas palabras que parecen referirse a Marc Márquez y Ducati, el italiano se vistió con piel de cordero.

"Es innegable que lo estamos haciendo bien, pero definitivamente no somos los más fuertes", zanjó.