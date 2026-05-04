Honda saca pecho después de que Alonso y Stroll cruzaran la línea de meta en Miami: "Sin problemas graves..."

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda , se muestra orgulloso de vivir su primera carrera de la temporada sin "problemas graves" en ninguno de los dos Aston Martin.

Fernando Alonso y Lance Stroll vieron la bandera de cuadros en el Gran Premio de Miami. Terminaron los dos Aston Martin. Un primer paso en el camino a la fiabilidad. Lo próximo es conseguir prestaciones. Y para eso queda mucho. Ya avisó Fernando que al menos hasta el parón de verano.

El ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, se ha mostrado orgulloso de este primer paso adelante logrado en Miami.

"Podemos ver algunos aspectos positivos del fin de semana en Miami con ambos coches terminando todas las carreras por primera vez y sin problemas graves de fiabilidad en nuestras unidades de potencia...", explica el ingeniero japonés.

Ya no hay vibraciones en la unidad de potencia. Han logrado eliminarlas para este fin de semana: "Hemos encontrado una forma de reducir la mayoría de las vibraciones, lo que nos ayuda a garantizar mayor fiabilidad, incluso en condiciones de funcionamiento muy cálidas como durante la carrera de Sprint del sábado".

Ahora, a buscar el ritmo en el AMR26: "Es un pequeño paso en la dirección correcta que nos permitirá trabajar más duro para encontrar más rendimiento. Tomará tiempo, pero este fin de semana marcó algunas casillas para ayudarnos a avanzar".

Fernando terminó decimoquinto y Lance Stroll, decimoséptimo. Por fin los dos coches terminando una carrera.

Aunque todavía sin poder competir por puntos, es un primer paso muy importante para el futuro de Aston Martin y Honda. Las vibraciones han desaparecido. Y eso no es cualquier cosa en este coche.