EEUU e Irán están cerca de firmar un memorándum para poner fin a la guerra

Los detalles Según el portal Axios, el acuerdo contemplaría, entre otros aspectos, que Irán se comprometa a una moratoria en el enriquecimiento nuclear, y Estados Unidos levante sus sanciones.

Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo para finalizar el conflicto y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, según Axios. La Casa Blanca cree que se aproxima a un memorando de entendimiento de una página que terminaría la guerra y establecería un marco para negociaciones nucleares detalladas. Se espera la respuesta de Irán en 48 horas. El acuerdo incluiría una moratoria iraní en el enriquecimiento nuclear y el levantamiento de sanciones por parte de EE.UU., además de la eliminación de restricciones en el estrecho de Ormuz. Aunque el liderazgo iraní está dividido, el presidente Trump suspendió el operativo militar 'Proyecto Libertad' en Ormuz, destacando avances en las negociaciones.

Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní, según ha informado el portal estadounidense Axios.

"La Casa Blanca cree estar cerca de un acuerdo con Irán sobre un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas, según dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes informadas sobre el tema", señala dicho medio.

De acuerdo con el portal, Estados Unidos espera "respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas". "Aún no se ha llegado a un acuerdo, pero las fuentes indicaron que esta era la mayor proximidad que las partes habían tenido a un pacto desde el inicio de la guerra", señal.

Según el acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear, Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Todo esto sujeto a un acuerdo final sobre la cuestión de fondo. Los informantes de Axios señalan que la Casa Blanca cree que el liderazgo iraní está dividido y podría ser difícil lograr un consenso entre las diferentes facciones y recuerda que algunos funcionarios estadounidenses han expresado optimismo sobre un acuerdo en varias ocasiones durante rondas de negociaciones anteriores y durante la guerra actual, pero aún no lo han logrado.

Sin embargo, dos funcionarios estadounidenses afirmaron que la decisión del presidente Trump de suspender la operación recientemente anunciada en el estrecho de Ormuz y evitar el colapso del frágil alto el fuego se basó en los avances logrados en las negociaciones.

La información de Axios se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este martes que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar 'Proyecto Libertad', que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin dar más detalles al respecto.

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