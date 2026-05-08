Comunicado de Tchouaméni sobre la pelea con Valverde: "Es inaceptable..."

El cantrocampista francés del Real Madrid ha explicado que "la frustración no puede ser excusa para todo" en un texto publicado en redes sociales.

Después de que el Real Madrid emitiera un comunicado informando del expediente sancionador abierto a Fede Valverde y Tchouaméni (que se ha resuelto con una multa de medio millón de euros para cada uno y tras el mensaje en redes sociales del uruguayo, tan solo faltaba el francés por tomar la palabra.

Y lo ha hecho en la tarde de este viernes después de que el conjunto blanco anunciara la sanción interpuesta a sus dos centrocampistas por una pelea acaecida este jueves en Valdebebas tras el entrenamiento.

La misma se saldó con una brecha en la frente del segundo capitán del Real Madrid que, según él, se hizo tras golpearse accidentalmente con una mesa.

Pues bien, Tchouaméni, en un texto publicado en redes sociales, ha explicado que lo ocurrido fue "inaceptable" ya que "la frustración no puede excusar todo".

Comunicado íntegro:

Lo que ocurrió esta semana en el entrenamiento es inaceptable. Digo esto mientras pienso en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. No importa quién tenga razón o quién esté equivocado, siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto.

Por encima de todo, lo siento por la imagen que proyectamos del club. Sé que los aficionados, el personal, mis compañeros, la dirección, todo el mundo está profundamente decepcionado por la forma en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede excusar todo. Estos incidentes, aunque pueden suceder en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo.

Internet adora inventar las historias más salvajes para generar ruido, así que no creáis todo lo que se dice o la narrativa falsa.

De todos modos, ahora ya no es el momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón o no. Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos a veces, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo lo demás. He pedido disculpas al grupo, y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas.

Ahora es momento de seguir adelante, y todo nuestro enfoque está en El Clásico y en la temporada por delante, para llevar al club de vuelta a lo más alto, donde pertenece.