Ataques cruzados en el estrecho de Ormuz a la espera de la respuesta de Irán a la propuesta de EEUU para una paz duradera

Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de la ciudad iraní de Bandar Abbas

Entre líneas El Ministerio de Exteriores iraní dice estar "considerando su respuesta" pero acusa a Washington de violar el alto el fuego.

Este viernes, Marco Rubio expresó su expectativa de recibir una respuesta de Irán sobre un acuerdo de paz duradero, mientras el secretario de Estado de EE.UU. confía en obtenerla durante el día. Sin embargo, Irán no ha dado fechas para su posición, aunque mantiene abierta la posibilidad de negociación. La situación se complica por recientes ataques entre ambos países. Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego, con ataques que dejaron un muerto y cinco desaparecidos, mientras que EE.UU. alega responder a ofensivas no provocadas. Además, EE.UU. ha incapacitado dos petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz, acusándolos de romper el bloqueo.

"Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de ellos. (...) La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación". Así se ha pronunciado Marco Rubio al ser preguntado este viernes por el esperado acuerdo con Irán para una paz duradera. El secretario de Estado de EEUU ha sostenido que confía en tener la respuesta "a lo largo del día".

Por su parte, Irán no ha concretado cuándo dará a conocer su posición. De momento se mantiene la puerta abierta, ya que el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, ha afirmado que siguen "considerando su respuesta".

Sin embargo, la expectativa de que Irán acepte el memorándum de entendimiento estadounidense y esté dispuesto a volver a sentarse a la mesa de negociación se atisba complicada, dados los recientes ataques cruzados entre ambos países y que continúan este viernes.

El propio Baghaei ha acusado a Washington de violar el alto el fuego y el derecho internacional con sus ataques del jueves. Según la República Islámica, EEUU cargó incluso contra "zonas civiles" dejando al menos un muerto y cinco desaparecidos, mientras que las fuerzas estadounidenses han defendido que solo respondieron a ofensivas "no provocadas" de Irán y Trump ha insistido en que la tregua se mantiene.

"Enfrentamientos esporádicos"

Con tregua o sin ella, este viernes se han mantenido ataques aislados en la región, sin escalar de momento a una ofensiva masiva. La agencia iraní 'FARS' ha informado de "enfrentamientos esporádicos" entre los dos ejércitos.

Sin embargo, solo ha trascendido que el ejército de Estados Unidos ha incapacitado a dos petroleros iraníes a los que ha acusado de intentar romper el bloqueo perimetral del estrecho de Ormuz.

El Mando Central del Ejército (CENTCOM) ha identificado a los petroleros alcanzados este viernes como el 'Sea Star III' y el 'Sevda' "antes de que ambos ingresaran a un puerto iraní en el golfo de Omán, violando el bloqueo estadounidense vigente".

El ataque ha sido efectuado por un F/A-18 Super Hornet de la Armada estadounidense, perteneciente al portaaviones 'George H.W. Bush', que "inmovilizó a ambos petroleros tras disparar munición de precisión contra sus chimeneas, impidiendo que los buques, que incumplían el bloqueo, ingresaran a Irán".

Como parte de su bloqueo naval en el estrecho, las fuerzas estadounidenses han impedido la entrada y salida de 73 embarcaciones comerciales en puertos iraníes.

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