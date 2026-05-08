La Fiscalía del Tribunal Supremo informa a favor del indulto parcial para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz

Los detalles La Fiscalía del Supremo defiende un indulto a García Ortiz para aminorar la duración de la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado. Señala que la condena "ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas"

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha apoyado el indulto parcial para Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, buscando reducir su pena de inhabilitación especial. El informe, presentado por Ángeles Conde, destaca que la condena tuvo efectos extrapenales desproporcionados y que García Ortiz actuó sin ánimo de lucro, con el objetivo de proteger la institución. Además, se asegura que el afectado mantiene sus derechos de defensa. Félix Bolaños, ministro de Justicia, indicó que el Ejecutivo espera el informe del Tribunal Supremo para analizar la petición de indulto, recordando que el procedimiento aún está en trámite y que el Gobierno suele desestimar estas solicitudes.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor del indulto parcial para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Defiende un indulto para aminorar la duración de la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado.

"Dicha minoración comporta, en exclusividad, el acortamiento de los plazos para la cancelación de los antecedentes penales con las consecuencias a ello inherentes en la vida civil y desarrollo profesional", señalan.

El escrito, al que ha tenido acceso laSexta, lo presenta la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Conde. Alega que la actuación de García Ortiz "tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución". Además, señala que la condena "ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas" y destaca que en su actuación estuvo "ausente todo motivo de lucro".

"Debe dejarse constancia de que la afectación a los derechos del proceso debido del perjudicado, en la propia sentencia se relativizan haciéndose hincapié de que el perjudicado conserva en plenitud su derecho a la presunción de inocencia y a la defensa", añade. Y manifiesta que García Ortiz "asumió en todo momento la responsabilidad en la confección de la nota de prensa informativa que está en la base de su condena", así como que el ex fiscal general se ha mostrado "a disposición del tribunal".

En una entrevista hoy en Antena 3, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que el Ejecutivo continúa a la espera de que el Tribunal Supremo les envíe su informe "documentado" para "estudiar" y "analizar" la petición de indulto.

Bolaños ha recordado que su ministerio activó a finales del pasado enero el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor de García Ortiz y solicitó al Tribunal Supremo, que es el órgano sentenciador, un informe preceptivo. Bolaños afirmó que la petición todavía se encuentra en tramitación. "En este caso no tengo el expediente, no ha terminado, no se nos ha devuelto todavía ese expediente de indulto y a partir de ahí lo estudiaremos, lo analizaremos y tomaremos una decisión", recalcó.

El ministro de Justicia explicó que se trata del mismo trámite que el Gobierno realiza con cualquier petición de indulto, "normalmente para desestimarlos", apostilló.

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