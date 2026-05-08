Buenas noticias para Fernando Alonso y Aston Martin: se confirma una ayuda extra con el ADUO

La escudería británica accederá a la nueva categoría del sistema ADUO y recibirá hasta 11 millones más de presupuesto y 230 horas de banco de pruebas, que se podrán apreciar en el GP de Bélgica.

Los equipos de la Fórmula 1 aún se están acostumbrando a las modificaciones realizadas por la FIA en el reglamento, aunque también tienen la vista puesta en el ADUO. Pese a que hace pocas semanas se anunció su implementación a ciertos equipos, es previsible que se añadan ciertos cambios.

Tras el GP de Miami, muchos pilotos han mejorado su rendimiento gracias al sistema de mejoras y los cambios en la gestión de energía, entre ellos Fernando Alonso y Aston Martin, donde ambos monoplazas han logrado acabar una misma carrera a la vez. Incluso, la escudería británica va a recibir una ayuda extra de cara al resto del campeonato.

En concreto, Honda, según ha anunciado la FIA, entra en una nueva categoría del ADUO, superior al 8%, en la que se le permite emplear hasta 11 millones más de presupuesto y 230 horas de banco de pruebas para mejorar el motor.

Tal y como ha anunciado 'RacingNews365', los socios motoristas japoneses pasarán de estar en un umbral del 6 al 8% a pasar al 10%, donde podrán emplear más dinero en implementar ayudas al coche y emplear más horas en pruebas.

Se espera que las mejoras realizadas por Honda, en caso de acceder a dicha categoría del sistema ADUO, se materialicen alrededor del GP de Hungría del próximo 26 de julio en el Circuito de Hungaroring.