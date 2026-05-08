Revolución en la Fórmula 1: La FIA anuncia cambios en los motores de cara a 2027

El nuevo reglamento de la categoría reina sufrirá diversas modificaciones para el año que viene, donde se apostará más por el motor de combustión.

La nueva normativa de la Fórmula 1 ha generado mucha polémica. Un reglamento que ha recibido muchas críticas desde el primer momento y que para el próximo año sufrirá varios cambios.

El primero de ellos, y posiblemente el más importante, es que la F1 se despedirá de los motores 50-50 en 2027. Las unidades de potencia 50% de combustión y 50% eléctricas no han terminado de convencer y han dado más problemas que alegrías en este inicio de temporada.

Según ha anunciado la propia FIA en un comunicado, a partir de 2027 se le dará más importancia al motor de combustión que a la parte eléctrica. Concretamente, este motor de combustión tendrá 50kW más de potencia (unos 67 CV aproximadamente), mientras que el despliegue del Sistema de Recuperación de Energía (ERS) se reducirá en 50kW. Por lo tanto, las unidades de potencia tendrán una proporción aproximada del 60/40 de cara al próximo año.

Unos cambios que llegan justo después de los retoques que introdujo la FIA para el GP de Miami. Unos nuevos ajustes que, según el comunicado oficial, la FIA los ha acordado con la F1 y los fabricantes de motores: "Se han acordado en principio varias propuestas para introducir cambios evolutivos adicionales en el reglamento del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2026 tras una reunión en línea convocada hoy por la FIA, a la que asistieron directores de equipo, directivos de Fórmula 1 y representantes de los cinco fabricantes de unidades de potencia del deporte".

"Las medidas acordadas para 2027 contemplan un aumento de la potencia de los motores de combustión interna (MCI) de aproximadamente 50 kW, junto con un incremento del caudal de combustible y una reducción de la potencia de despliegue del sistema de recuperación de energía (ERS) de aproximadamente 50 kW", recoge el comunicado.

Unas modificaciones que serán claves en una nueva era en la que cuatro carreras han bastado para que la Federación Internacional del Automovilismo dé marcha atrás. Todo esto en una semana en el que el propio presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, mostró su intención clara y manifiesta de volver a los motores V8 en 2030.