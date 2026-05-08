Ayuso acusa a Sheinbaum de "expulsarla" de los Premios Platino "amenazando a los organizadores" y cancela su viaje en México

Los detalles Desde la Comunidad de Madrid, tildan lo ocurrido como "un hecho sin precedentes": "El Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta tanto al evento como al recinto, en cualquier momento".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido su viaje en México debido a las amenazas de Claudia Sheinbaum, líder mexicana, de "boicotear" la gala de los premios Platino en Riviera Maya. Según un comunicado, el Gobierno mexicano advirtió con cerrar el hotel del evento si Ayuso asistía. La Comunidad de Madrid ha señalado que el viaje de Ayuso ha enfrentado boicots desde su llegada a México. Aunque tenía reuniones planeadas, Ayuso optó por no asistir a la gala para no afectar a los empresarios y participantes. La situación es vista como un acto sin precedentes contra un representante español.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido su viaje en México para volver a España por las intenciones de la líder mexicana, Claudia Sheinbaum, de "boicotear" la gala de los premios Platino, que se celebran este sábado en Parque Xcaret de Riviera Maya. Tal y como han expresado desde Madrid, Sheinbaum habría amenazado "con cerrar el hotel donde se celebran si acudía" la 'popular'.

"En un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto, en cualquier momento", sostienen en un comunicado.

Así, fuentes de Sol confirman a laSexta que "aparte de haber cancelado ya su visita a Monterrey y la agenda de reuniones, ya se están mirando alternativas para regresar a Madrid lo antes posible". Estas mismas fuentes dicen que el Gobierno mexicano lleva "boicoteando" al equipo de la presidenta "desde que pisó México y amenazando a quien quisiera reunirse" con ella.

Esta gala, copatrocinada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, se celebra un año en Cancún y otro, en la capital española. "En su programa diario de televisión, la presidenta de México ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna territorio mexicano se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles", agregan.

Por su parte, la líder madrileña habría "decidido mantener reuniones con los organizadores pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud"

"Es falso, como dice la izquierda española, que la agenda de la presidenta estuviera vacía. Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje", señalan.

"Un clima de boicot que sigue creciendo"

Es por "el clima de boicot que sigue creciendo por parte del Gobierno de ultraizquierda mexicano" que Ayuso ha decidido suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey.

"El Gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña. Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México, conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy", indican desde la Comunidad de Madrid.

En definitiva, tachan lo ocurrido en México como "un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión".

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