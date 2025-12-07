Fernando Alonso da su bendición de campeón a Norris: "Es un buen chico y un increíble piloto"

El piloto asturiano de Aston Martin ha querido valorar el cierre de este campeonato con la consecución del Mundial de Lando Norris de la mano de McLaren.

"Cuando me fui de McLaren, él era el probador..."

Tenemos nuevo campeón en la Fórmula 1. Quién nos iba a decir hace apenas unos años que aquel chaval que le servía cafés a Fernando Alonso durante las banderas rojas en el garaje de McLaren iba a acabar siendo campeón del mundo.

Pues así ha sido. Lando Norris, piloto de McLaren desde 2019, se ha proclamado campeón con la escudería de Woking tras una temporada llena de altibajos y en la que, finalmente, ha logrado imponerse a sus rivales.

No lo ha tenido fácil, han sido muchas las imprecisiones protagonizadas por piloto y equipo. Tanto fue así que hasta Max Verstappen estuvo a punto de arrebatarles el campeonato. Sin embargo, el rendimiento de McLaren ha sido muy superior al de Red Bull.

Atrás han quedado esos años en los que Fernando Alonso sufría de lo lindo con McLaren. Norris fue su sustituto tras su retirada, por lo que el español le conoce bien: "Cuando me fui de McLaren, él era el probador, era muy joven y luego compartimos Daytona un año. Es un buen chico y un increíble piloto".

"La verdad es que los tres merecían el campeonato, han hecho un Mundial soberbio...", ha comentado el asturiano tras vivir desde su AMR25 el desenlace final del título mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025.