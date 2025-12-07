El bonito mensaje de Sainz sobre Norris: "Ha demostrado que se puede ser campeón y buena persona"

El español, que mantiene una gran relación de amistad con Lando, dejó un emotivo mensaje sobre la actitud del británico después de haberse proclamado campeón del mundo.

Carlos Sainz es muy probablemente uno de los pilotos de la parrilla que más se alegre por el Mundial conseguido por Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi. El de Williams mantiene una gran relación de amistad con el británico y, tras la carrera, no ha dudado en dedicarle unas emotivas palabras al campeón.

Carlos, más allá de felicitar al campeón y a su amigo, ha dejado una interesante reflexión sobre la actitud de Lando en todos los años que lleva compitiendo al máximo nivel: "Estoy muy feliz por Lando Norris. Ha demostrado que se puede ser campeón del mundo siendo una buena persona".

"Es un piloto que no sigue los estereotipos típicos de un campeón del mundo. Siempre se ha mantenido fiel a sí mismo, muy honesto, muy abierto sobre sus propias luchas. Ha demostrado a todos que puedes ser campeón del mundo siendo una buena persona, o no tienes que ser despiadado o rudo", reconoce Sainz en unas declaraciones para los medios presentes en Abu Dhabi.

Carlos parece que lanza un posible 'dardo' a la actitud de pilotos como Verstappen, algo más duros en la pista y en los micrófonos. El español espera que Norris no cambie tras ganar el título: "Espero que no se le meta en la cabeza que es campeón del mundo y siga siendo él mismo, o incluso que se relaje más y pueda disfrutar más de la F1".