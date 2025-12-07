Márquez, a corazón abierto sobre su calvario de lesiones: "La vida me ha enseñado..."

En el regreso del piloto catalán a la gala de la FIM, este quiso recordar lo vivido con las lesiones en las últimos años y su vuelta a lo más alto del motociclismo.

Marc Márquez acaparó todos los focos de la gala FIM. El catalán fue recientemente proclamado campeón del mundo de MotoGP por séptima vez. Tras ser premiado, el piloto de Ducati aprovechó para sincerarse y recordar algunos de los momentos más duros de las últimas temporadas.

Marc llevaba ya unos años sin acudir a la entrega de premios por motivos varios, así lo recordaban desde el evento: "En 2019 deberías haber estado aquí, nos enviaste un vídeo porque estabas en el hospital... Ahora por fin te tenemos aquí".

Márquez volvió a recordar todos los momentos oscuros que le ha tocado vivir con motivo de las lesiones en su brazo derecho: "Mi pasión es la que me ha aportado el poder y la energía de seguir adelante... En algún momento pensé que sería imposible regresar, pero aquí estamos de nuevo".

"Ha sido una de las mejores temporadas de mi vida porque mi principal oponente era mi hermano", afirmaba al recordar la lucha por el título este año. Algo que señala con cariño hacia Álex Márquez, piloto de Gresini, que aún busca su primer mundial de MotoGP.

Se detuvo uno a uno a agradecer a todos aquellos que le han acompañado en este camino y dejó un mensaje optimista tras volver a lesionarse en Indonesia: "La vida me ha enseñado que no sabes lo que cabe esperar mañana… celebraremos esta última noche y en 2026 lo volveremos a intentar".

Y para cerrar, la FIM le otorgó un galardón sorpresa reservado para deportistas excepcionales ante logros excepcionales. Marc se emocionó tras la visualización de un vídeo y exclamó: "Esto es un grandísimo honor. Cuando comienzas con las motos sueñas con estar algún día aquí".