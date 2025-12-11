Mareos, vómitos y desmayos sin origen conocido: así viven los trabajadores de la planta cero del Hospital de Toledo

El contexto Los sanitarios sufren desde hace un año irritación de mucosas, ojos, garganta y nariz; sangrados nasales; afonía o irritaciones cutáneas entre otros síntomas: "Queremos salir ya de ahí".

Cada mañana, Rosa repite la misma rutina: ajustar la mascarilla, apretar las gomas para que no quede ninguna fuga, colocar las gafas de seguridad y respirar hondo antes de entrar a su turno. Es el protocolo que, desde hace un año, siguen ella y el resto de trabajadores de la planta cero del Hospital Universitario de Toledo. Sin embargo, pese al uso de material de protección, los síntomas siguen apareciendo.

El origen de esta situación se remonta al 27 de noviembre del año pasado: "Hubo un brote de compañeras con dolores de cabeza mareos, vómitos, desmayos...", cuenta Patricia a laSexta. Algunas llegaron incluso a presentar saturaciones de oxígeno anormalmente bajas.

Desde entonces, el número de personas afectadas no ha dejado de crecer e incluye técnicos, médicos, enfermeras, celadores y patólogos. Por su parte, Rosa, una de las trabajadoras, recuerda que estuvo de baja un mes y que coincidió con otras 34 compañeras en la misma situación.

Tal y como señalan y denuncian, este no es un caso aislado. En total, se han registrado más de 400 partes de incidencias correspondientes a al menos un centenar de trabajadores distintos. Del total, 16 tuvieron que ser atendidos en urgencias y todos recibieron un diagnóstico similar: efecto tóxico por inhalación de gases.

Los síntomas son variados, pero comparten una misma línea. Los trabajadores relatan irritación de mucosas, ojos, garganta y nariz; sangrados nasales; afonía; ronquera; irritaciones cutáneas que pican y escuecen; además de mareos y episodios de aturdimiento.

La situación ha provocado que algunos soliciten un traslado y que otros, como Rosa, hayan optado por una reducción sustancial de jornada para limitar la exposición. "Ahora mismo solo trabajo un 25% para no sentir tantos síntomas", explica resignada.

El hospital ha realizado varias mediciones ambientales para intentar identificar la causa de esta sintomatología, pero ninguna ha arrojado resultados concluyentes. LaSexta se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad, que mantiene su posición: "No se sabe la sustancia porque no existe. No hay ningún análisis de ningún trabajador que dé positivo. No hay ningún profesional afectado", afirma el consejero, negando que exista un problema tóxico en el centro.

Sin embargo, los seis sindicatos del hospital discrepan profundamente de esa versión. En conjunto han presentado 10 denuncias ante la Inspección de Trabajo. Consideran que los síntomas no pueden explicarse sin la presencia de algún tipo de agente químico, aunque por ahora se desconozca su origen.

"Estamos hablando de productos que no sabemos cuáles son ni de dónde proceden", advierten. La preocupación no se limita a los efectos inmediatos: temen las consecuencias a largo plazo de una exposición continuada. "No sabemos qué se puede estar acumulando en el organismo. Las posibilidades van desde problemas de fertilidad hasta ciertos tipos de cáncer", alertan representantes sindicales.

El conflicto ha llegado incluso a los tribunales. Aunque un juez decidió archivar la causa, la Audiencia de Toledo estudia actualmente su posible reapertura tras las reclamaciones de los trabajadores y sus representantes.

Para quienes siguen desempeñando su labor en la planta cero, la sensación es de agotamiento y desesperación. "Llevamos un año con esta sintomatología. Queremos salir ya de ahí", dice Rosa. Patricia insiste en que las mediciones deben revisarse y que el centro sanitario debe tomar medidas más contundentes: "Si las pruebas que están haciendo no dan resultados, tendrán que hacer algo más. No puede ser que sigan realizándolas con nosotros dentro".

