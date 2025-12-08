Exclusiva de Edu Aguirre sobre el Real Madrid: "En el vestuario unos criticaban al árbitro... y otros decían que eso era una excusa"

En 'El Chiringuito' contaron lo que ocurrió en el vestuario del Real Madrid después de la derrota ante el Celta en el Bernabéu: dos bandos muy diferenciados.

El Real Madrid vivió una noche desastrosa contra el Celta. Una nueva derrota y la crisis es total. Edu Aguirre, en 'El Chiringuito', contó qué ocurrió en el vestuario tras el partido: algunos jugadores se acordaban del árbitro y otros decían que eso era una "excusa de mierda".

Xabi Alonso no estuvo presente en ese momento: "Alonso no ha entrado ni un segundo al vestuario. No ha habido charla. Absolutamente nada. Ni contacto alguno con los jugadores".

"Han volado botellas, de todo... de la rabia y de la frustración por el arbitraje. Parte del vestuario muy enfadado por el arbitraje", cuenta el periodista de 'El Chiringuito'.

Y desvela la tensión: "Ha habido cierta tensión porque otra parte del vestuario ha criticado a aquellos que criticaban el arbitraje. Decían que es una excusa de mierda, que la Liga la han tirado ellos. Ha habido momentos de tensión fruto de la situación del Real Madrid".