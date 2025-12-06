Nico Rosberg, muy contundente con Lewis Hamilton y Ferrari: "Está manchando su legado"

El excompañero del británico ha aprovechado su presencia en Yas Marina para comentar la difícil situación del piloto tras su accidente en los Libres 3. El alemán, ha sido muy crítico tanto con el heptacampeón como con la escudería italiana.

En las próximas horas, en Abu Dhabi se decidirá el campeón del mundial de Fórmula 1. En medio de todo este revuelo, Lewis Hamilton parece no despertar de la pesadilla que está siendo este 2025 para él, en su año 'debut' en Ferrari.

En la mañana del sábado, durante la tercera sesión de libres para el último Gran Premio del año, el británico acabó impactando de frente contra el muro en la curva nueve de Yas Marina, tras un trompo similar al de su compañero, Charles Leclerc, el pasado viernes. El frontal de su monoplaza acabó destrozado, previo a la última carrera con el SF-25, algo que, con seguridad, alivia a Lewis.

Nico Rosberg, ganador del mundial de Fórmula 1 con Mercedes en 2016, es una de las muchas celebridades que ha querido ver con sus propios ojos al ganador de la 76ª edición de la competición subirse al podio. Tras los Libres 3, el alemán ha atendido a los micrófonos de 'Sky Sports'.

"En toda su carrera nunca le hemos visto así, con Ferrari comete errores continuamente", afirmaba sobre Hamilton el que fuera su compañero durante cuatro años (de 2013 a 2016). Cabe recordar que, en su última temporada juntos en Mercedes, Rosberg se impuso al británico y se llevó el título en una de las temporadas más intensas que se recuerdan.

"No está cómodo con ese coche", añadía el alemán, quien conoce a la perfección a Lewis. "Parece complicado de conducir", declaraba sobre el Ferrari.

"Está siendo una temporada terrible para él, no es una manera muy digna de acabar su carrera. Es muy difícil de llevar para él porque ha sido superado por su compañero de equipo (Leclerc)", expresaba muy contundentemente Nico Rosberg, que añadía: "Es una verdadera pesadilla, creo que es incluso peor de cómo se ve desde fuera. Es el mejor, no hay debate, pero está manchando su legado".

Un último fin de semana para Hamilton que firmará su peor temporada dentro y fuera de la pista, sin lograr ni un solo podio por primera vez en su carrera.