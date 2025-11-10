"Más concentración..."
Brutal palo del jefe de Ferrari a Hamilton y Leclerc: "Que hablen menos..."
John Elkann, presidente de la marca italiana, dice que sus pilotos deberían centrarse en pilotar y no en hablar.
Es evidente que Ferrari no está contento con Lewis Hamilton, pero este fin de semana desde la cúpula de la escudería también han criticado la actitud de Charles Leclerc. El gran jefazo de la marca, John Elkann, ha dicho que ambos deberían "hablar menos y concentrarse en pilotar".
Así lo ha dicho en 'La Gazzetta dello Sport': "Tenemos pilotos que necesitan concentrarse más y hablar menos, porque aún quedan carreras importantes por delante y terminar segundos en el mundial de constructores no es imposible".
Está contento con los mecánicos y con los ingenieros, pero no con los pilotos: "Si analizamos la temporada de Fórmula 1, podemos decir que tenemos mecánicos que están ganando el campeonato con su excelente trabajo, especialmente con todo lo que hacen en boxes. Si nos fijamos en nuestros ingenieros, el coche ha mejorado indudablemente. Si nos fijamos en el resto, no está a la altura".
Cree que pueden ser campeones porque ya lo han demostrado en las 24 Horas de Le Mans: "Una magnífica demostración de que cuando Ferrari está unida y trabaja en equipo, puede lograr grandes cosas".
Un brutal a sus dos pilotos, que abandonaron en el Gran Premio de Brasil. Sufrieron daños en sus coches por diferentes toques. Está claro que en Maranello no están demasiado contentos con lo que están haciendo en este mundial 2025.