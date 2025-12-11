Moncloa mantiene su hoja de ruta y descarta convocar elecciones pese al cerco al PSOE por los casos de corrupción y acoso

Mientras tanto... Los socios de Gobierno reclaman contundencia contra la corrupción y explicaciones a Pedro Sánchez.

Los ánimos están más bajos que nunca en las filas socialistas. Los casos de corrupción y denuncias de acoso alrededor del partido no dejan de aumentar y diputados, cargos orgánicos del partido y dirigentes hablan ya de una sensación de abatimiento. Sin embargo, las fuentes consultadas por laSexta descartan que en Moncloa se planteen hacer un adelanto electoral.

La realidad es que el partido está muy tocado. Sienten desolación y muchos miembros han expresado su cabreo por lo que está sucediendo y, también, por cómo se está gestionando. Afirman que ya es imposible levantar el ánimo porque cada día desayunan con un nuevo caso de corrupción o acoso en las filas del partido.

El último, conocido este mismo jueves y que apunta a Javier Izquierdo. El secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, senador y ex delegado del Gobierno en Castilla y León ya ha dimitido de sus cargos.

Ante este goteo de casos, son muchos los que nos están hablando de que se acerca el fin de ciclo de Sánchez. Los más veteranos incluso hablan de fin de ciclo de Sánchez que se asemeja mucho al final del 'felipismo'.

En lo que respecta a unas posibles elecciones, esa vía compete únicamente a Pedro Sánchez y, a día de hoy, en Moncloa descartan completamente ese escenario.

Fuentes socialistas han declarado a laSexta que el presidente va a mantener su hoja de ruta, que el partido aguanta y que ahora no hay ningún motivo para que se produzca ese adelanto electoral. Han afirmado que, aunque el PP tiene muchas prisas por que haya elecciones, esas no son sus prisas y no se va a producir.

Confían en que en algún momento esta tormenta que está haciendo tambalearse al partido, pase.

Los otros involucrados clave son sus socios de Gobierno. De este lado, las formaciones se mueven entre la prudencia y la preocupación. Piden medidas contundentes contra una corrupción que, aseguran, no se puede consentir y algunos van más allá y reclaman explicaciones al presidente del Gobierno.

