Insólito: El Senado de Australia cuestiona el trato de McLaren a Piastri

Un senador australiano llevó a debate el trato que está recibiendo el piloto de McLaren tras una decisión de la escudería británica en el GP de Qatar.

La Fórmula 1 traspasa fronteras y ahora es tema de debate en política. Las últimas decisiones de McLaren en el GP de Qatar sobre Oscar Piastri han sido objeto de discusión en el Senado de Australia, en medio de un comité sobre Legislación de Asuntos Rurales, Regionales y Transporte.

En concreto, el senador australiano Matt Canavan realizó unas sorprendentes declaraciones en medio de la sesión asegurando que la escudería británica pudo boicotear indirectamente a su propio piloto durante la última carrera.

"Ha sido una noche un poco frustrante para algunos australianos. No sé a quién preguntarle esto, pero ustedes se dedican al transporte y a los coches. ¿Creen entonces que McLaren tiene prejuicios contra Oscar Piastri y le está costando el campeonato?", cuestionó Canavan a la cámara.

Pese a que las palabras del senador no están acompañadas de pruebas refutables, sino que son meras teorías, la cuestión sobre si Piastri estaba siendo tratado en su propio garaje de forma inadecuada continuó.

"Definitivamente, creo que ha tomado algunas decisiones difíciles este año. Alguien con una hija obsesionada con la Fórmula 1 se enfadará mucho cuando se levante esta mañana", replicó otro senador.

¿Favoritismo en McLaren?

La idea de que desde McLaren se ha favorecido a Lando Norris sobre el piloto australiano se ha ido extendiendo durante los últimos GP. Sin embargo, el propio Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, ya ha desmentido esta teoría.

"Es frustrante. La gente está muy desinformada. Desafortunadamente, en el mundo actual de las redes sociales, con los titulares de clickbait y todo eso, los hechos a veces son muy erróneos", confesó Brown a 'The Sports Agents'.

La lucha por el título de campeón de la Fórmula 1 está en su punto más crítico. Con una carrera por disputarse, y 12 puntos de diferencia entre Lando Norris y Max Verstappen, todo se decidirá en el GP de Abu Dhabi.

Los números no sitúan a Piastri como campeón del mundo, pese a tener un pequeño porcentaje de serlo, debido a que necesitaría acabar el último GP en primera posición, y que además, su compañero de escudería acabe en sexto lugar o peor.