El sentimiento de culpa de McLaren con Norris y Piastri: "Hemos decepcionado..."

Zak Brown, jefe de la escudería, ha reconocido la gravedad de los errores que ha cometido el equipo. Asegura que le han regalado opciones a Verstappen.

McLaren puede haber condenado a Lando Norris y Oscar Piastri. La escudería británica es consciente de que sus errores en Las Vegas y Qatar pueden haber tenido un efecto determinante en la lucha por el Mundial de Fórmula 1. Por suerte para ellos, habrá que esperar al Gran Premio de Abu Dhabi para saberlo.

En Qatar, una mala decisión de equipo en las primeras vueltas le ha dado la opción de ganar a Max Verstappen, que llega más lanzado que nunca a la carrera que decidirá el título de esta temporada. Ante la aparición de un 'coche de seguridad' en la vuelta siete, los 'papaya' ordenaron a sus pilotos que no pasaran por 'boxes', como era de esperar.

Verstappen sí paró y ganó ventaja en el rendimiento de los neumáticos. Eso condenó a Norris y Piastri, que terminaron quinto y segundo respectivamente. Zak Brown, jefe de McLaren, asume la culpa y reconoce que le han dado vida a Max: "Hemos regalado un doble podio y hemos decepcionado a nuestros pilotos".

"¿Somos favoritos en Abu Dabi? No voy a entrar en predicciones. Tenemos que hacer un mejor trabajo", ha reconocido Brown en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'. Los McLaren contarán con al ventaja de tener el mejor coche de la parrilla en Abu Dhabi pero tendrán también enfrente al mejor piloto de la F1.