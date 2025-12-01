Las cuentas de Abu Dhabi F1: ¿Qué necesitan Norris y Verstappen para levantar el título?

Con tan solo 12 puntos de diferencia, Norris y Verstappen se jugarán el campeonato en el circuito de Yas Marina dependiendo en la posición en la que acaben.

El Mundial de la Fórmula 1 está en su punto más álgido. Tan solo 12 puntos de ventaja separan a Lando Norris de Max Verstappen en la carrera por el campeonato. Una diferencia en la clasificación que se ha visto mermada en los dos últimos GP.

Las Vegas y Qatar han sido testigos de una remontada final que está a punto de culminar, en caso de que el piloto neerlandés consiga acabar primero en el Circuito de Yas Marina, y que Norris finalice en cuarta posición o peor.

El GP de Abu Dhabi decidirá el campeón entre tres pilotos, siendo Oscar Piastri el que menos probabilidades tiene de serlo, al estar 16 puntos por debajo de su compañero de escudería.

Pese a dicha distancia en la clasificación, el australiano podría dar la campanada si acaba en primer lugar y el británico termina el GP en sexta posición o por debajo.

Las cuentas de Norris y Verstappen

Los claros candidatos a llevarse el campeonato de la F1 2025 son Norris y Verstappen. Ambos pilotos llevan el mismo número de victorias este año, pero el británico acumula tres podios más que el de Red Bull.

Sin embargo, todo se decidirá este domingo 7 de diciembre en Abu Dhabi. A Norris le basta con acabar en el podio para hacerse con el título, aunque si no acaba en tales puestos, Verstappen solo podría ser campeón si acaba primero.

En el caso contrario, para que el piloto de Red Bull se proclame campeón por quinta vez necesita acabar en el primer puesto, y esperar a que el británico finalice la carrera en cuarta o peor posición.

Una vez finalizado el GP de Abu Dhabi, sabremos si Lando Norris será el nuevo campeón de la F1 o si Verstappen levantará su quinto campeonato consecutivo.