Red Bull acusa a Antonelli de dejarse adelantar por Norris: "Fue tan obvio..."

Helmut Marko, asesor de Red Bull, dice que fue "obvio" que el piloto de Mercedes dejó pasar a Norris en la última vuelta.

Lando Norris salvó un cuarto puesto en Qatar que le puede dar el mundial la semana que viene. El adelantamiento final a Kimi Antonelli le dio alas. Y en Red Bull explotan. Los jefes de Max Verstappen han denunciado que el joven italiano dejó pasar descaradamente al líder del mundial.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, dijo que fue "obvio": "Fueron dos veces en las que, más o menos, le hizo un gesto para que pasara. Fue tan obvio".

Denuncia Marko que no es la primera vez que Kimi se 'alía' con los McLaren: "Antonelli ahora ayuda a nuestro principal competidor... en Austria chocó a Verstappen por detrás".

Las explicaciones de Antonelli

Antonelli se justificó diciendo que cometió un error: "Estaba bastante cómodo porque él incluso estuvo fuera del DRS durante un par de vueltas, y en aire sucio simplemente no se podía pasar. Así que sentía que podía haberlo mantenido detrás, pero cometí un error".

Así lo explica: "En la curva 9 tuve un momento enorme y casi me estrello, así que me salí de la pista y perdí la posición con Lando, lo cual fue muy molesto".

