La increíble 'rajada' de Lando Norris sobre las nuevas normas: "Parecen coches de F2"

El piloto ganador del mundial en 2025 se mostró visiblemente decepcionado con el resultado de su coche para 2026 tras la nueva normativa que estrenará la competición.

No está siendo el inicio de temporada soñado para el campeón mundial de Fórmula 1. Lando Norris estrenaba en los test de Barcelona el número uno en su monoplaza, sin embargo, no terminó de encontrar sensaciones positivas con el MCL40 que pilotará en 2026. El competidor de Max Verstappen el curso pasado, ha sido muy crítico con la FIA y McLaren.

'El Gran Circo' estrenará esta temporada un nuevo reglamento que promete revolucionar la competición. Todos los equipos de la parrilla están desarrollando grandes cambios en sus coches, sin embargo, la escudería ganadora de ambos mundiales (pilotos y constructores) en 2025 no habría sabido adaptarse a esta nueva etapa según su piloto líder.

Norris se desahogaba tras las primeras vueltas en su monoplaza de este año criticando el cambio de normativa: "Los coches de F1 2026 se sienten como si fueran de F2". De esta manera expresaba el piloto británico su enorme descontento con la nueva imposición de la FIA y el trabajo de su equipo.

Una situación que ha hecho saltar todas las alarmas en McLaren, después de que el piloto más rápido de 2025 haya mostrado su desencanto con el MCL40, siendo muy duro con la escudería británica y con los cambios en la competición.