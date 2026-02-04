Elisa Mouliaá retira su acusación particular en el procedimiento contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"

La otra cara Por su parte, la defensa de Errejón ha asegurado que la decisión de la actriz llega "dos días antes de que su abogado fuese a abandonar su defensa y porque ella quería negociar la retirada de su denuncia contra Errejón a cambio de que él hiciese lo mismo con la querella por calumnias que pesa sobre ella".

La actriz Elisa Mouliaá ha hecho público un comunicado en el que anuncia que ha decidido retirar su acusación particular contra Íñigo Errejón por abuso sexual. "Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila", explica.

Según Mouliaá este paso "no es una retractación, sino un límite". "Todo explotó a partir de denuncias anónimas. Después vino su dimisión, y enseguida comenzó el relato de que podían ser falsas. Yo salí a dar la cara, con nombre y apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres. Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así", añade.

Así, defiende que su verdad ya está judicializada. "La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo", destaca Mouliaá

Por su parte, la defensa del expolítico ha explicado en comentarios a laSexta que la decisión de la actriz llega "dos días antes de que su abogado fuese a abandonar su defensa y porque ella quería negociar la retirada de su denuncia contra Errejón a cambio de que él hiciese lo mismo con la querella por calumnias que pesa sobre ella".

¿Cómo queda la causa?

Con esta decisión de Mouliaá, todo queda en manos de la acusación popular ya que, según confirmaban a laSexta hace semanas fuentes fiscales, la Fiscalía de Madrid no presentaría acusación contra el exportavoz de Sumar.

Fuentes de la acusación popular de Adive (Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada) confirman a laSexta que ellos seguirán adelante con la acusación. La agresión sexual es un delito semipúblico. Eso quiere decir que requiere de la denuncia de la víctima para abrirse el procedimiento pero, una vez que está abierto, si la acusación pública o la popular se mantienen (como es el caso), la causa no se archiva.

Sí se podría dar la paradoja de que Elisa Mouliaá tenga que declarar en el juicio como testigo a pesar de no ejercer ya la acusación particular.

Mouliaá pedía que Errejón fuera condenado a 3 años de cárcel y a pagarle 30.000 euros de indemnización por daños morales por presuntos abusos que habrían tenido lugar en octubre de 2021.

La Fiscalía de Madrid pidió al juez instructor, Adolfo Carretero --que procesó a Errejón--, que archivara la causa contra el exdiputado al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación.

