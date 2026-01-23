Habrá 'Papaya Rules' en 2026: McLaren mantendrá la polémica norma con Norris y Piastri

Andrea Stella, ingeniero jefe de los británicos, ha confirmado que la regla expresa los "principios de equidad, igualdad y espíritu deportivo" con los que "McLaren se siente mejor representado".

El campeonato mundial de Fórmula 1 de 2025 estuvo marcado, además de por la pugna entre Max Verstappen y Lando Norris por el título en la última carrera, por las célebres y criticadas 'Papaya Rules'.

Esta norma instaurada en McLaren dicta que una competencia limpia entre sus pilotos con el objetivo de maximizar los resultados del equipo, sin pelear entre ellos. Sin embargo, pese a que la regla promueve que ambos pilotos busquen el mejor resultado en cada carrera, no ha recibido una buena acogida por parte de expertos y expilotos.

Todo ello se debe al favoritismo que se cree haber instaurado en Woking sobre Norris frente a su compañero de escudería, Oscar Piastri. Aunque los británicos han sido muy criticados por dicha norma, Andrea Stella, jefe de McLaren, ha confirmado que se mantendrá en 2026.

"Después de la temporada, hemos confirmado con Lando y Oscar que los principios de equidad, igualdad y espíritu deportivo son la base. Así es como queremos correr en McLaren", explicó Stella en la gala de los premios Autosport Awards.

El ingeniero italiano afirma que las 'Papaya Rules' reflejan la cultura del equipo, además de fomentar los principios ya nombrados. "Es la forma en la que McLaren se siente mejor representado, al igual que Lando y Oscar", añadió Stella.

Menos emoción, más éxito

Stella no ha descartado cambios en las 'Papaya Rules' en caso de encontrar otra "forma de hacer lo mismo de manera más sencilla y ágil": "Si encontramos una forma de hacer lo mismo, será una mejora importante para el futuro".

Esta norma se instauró en 2025 a fin de garantizar el máximo de puntos en cada circuito, además de la victoria, entre ambos pilotos. Por lo que si uno de ellos se encuentra en primer lugar y el otro detrás de él en segunda posición, no pelearían entre sí, restando emoción a la carrera.