"Un amigo me dijo que..."
"Schumacher no sabe que es heptacampeón de F1": un excompañero de Michael desvela nueva información
Riccardo Patrese, compañero del 'Káiser' en Benetton en la temporada 1993, ha explicado que el alemán "está en su propio mundo, pero reconoce a la gente a su alrededor, rostros familiares".
Desde que sufriera un fatal accidente esquiando en los Alpes franceses en Navidad de 2013, apenas se conocen datos sobre el estado de salud de Michael Schumacher.
El hermetismo en torno al expiloto teutón es absoluto y solo unas pocas personas de su círculo más cercano tienen acceso a él.
Las noticias salen a cuentagotas, y las últimas informaciones nos llegan en voz de Riccardo Patrese, compañero del 'Káiser' en Benetton en la temporada 1993.
En declaraciones a 'Hochgepokert', el italiano ha sido muy pesimista: "Estoy seguro de que no sabe que es siete veces campeón del mundo".
"Está en su propio mundo, pero reconoce a la gente a su alrededor, rostros familiares", ha añadido Patrese, decimoprimer piloto de Fórmula 1 que más Grandes Premios ha disputado con 256.
Riccardo, eso sí, explica que está consciente: "Un amigo me dijo que estaba mejorando cada vez más. Pero nunca lo volví a ver después del accidente. Nunca estuve presente. Solo se habla de que puede sentarse, observar, mirar a su alrededor y hacer contacto visual".
Y eso que hace unos años, como él señala, su situación fue límite: "Sabía que hubo algunos avances positivos hace seis años porque hubo un momento en que todos pensaron que podría morir. Pero sobrevivió al accidente".
"(Michael) sigue con nosotros, y solo podemos esperar que mejore. Me alegra mucho saber que Michael está mejor, pero que yo sepa, su situación no ha cambiado en varios años", ha zanjado.