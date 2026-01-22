Saltan las alarmas en McLaren: no llegan a tiempo a los test de Barcelona

El director de la escudería británica ha comentado recientemente sus sensaciones acerca del trabajo que están realizando dentro del equipo en el desarrollo del nuevo MCL40.

El primer bombazo de la pretemporada ya esta aquí. Se trata de la ausencia de McLaren en los test de Barcelona que darán inicio el 26 de enero. El motivo principal sería que en el equipo ganador de ambos mundiales la temporada pasada, se habrían encontrado con una "inesperada" acumulación de trabajo para afrontar un año marcado por el nuevo reglamento.

"Ha habido tanto trabajo detrás del diseño, la realización, la construcción de los coches de 2026 que, por lo que puedo recordar, es casi sin precedentes, porque nunca antes hubo un cambio tan grande y simultáneo", afirmaba el director del equipo, Andrea Stella. Unas nuevas regulaciones que para el ingeniero italiano proponen un curso "extremadamente interesante ver cómo se comportarán los coches".

Según apunta Stella para la BBC, los de Woking no estarán presentes el primer día de pretemporada en España para poder pasar más tiempo desarrollando el coche: "Planeamos comenzar las pruebas el segundo o tercer día, queríamos darnos el mayor tiempo posible porque cada día añadimos un poco de rendimiento".

El resto de equipos del 'paddock' ya se habrían estrenado con Cadillac y Audi rodando por primera vez sobre pista. Aunque no todos ellos, ya que Aston Martin parecería estar siguiendo los pasos de McLaren esperando unos días desde el inicio para encender el motor de Fernando Alonso.

Será una temporada 2026 cargada de incógnitas sin duda. Todos los cambios en la competición y el nuevo aspecto de regulación del gasto de energía por parte de los pilotos "serán especialmente importantes".

Todo parece apuntar que este año McLaren continuará siendo una clara candidata al título. Lando Norris y Oscar Piastri contarán con un MCL40 muy competitivo para "seguir compitiendo al estilo McLaren".