La primera imagen del Aston Martin AMR26 en los test de pretemporada de Barcelona

Lance Stroll ha salido por fin a la pista en la jornada de jueves de los test de Montmeló. De momento Fernando Alonso no ha rodado y se le espera el viernes.

Por fin. En la jornada de jueves, por la tarde, saltó el Aston Martin AMR26 a la pista por primera vez en los test de Barcelona, en el circuito de Montmeló. Fue Lance Stroll el encargado de inaugurar ese nuevo monoplaza diseñado ya íntegramente por el ingeniero Adrian Newey.

Un coche completamente negro, sin los colores originales verdes del Aston Martin. Habrá que esperar quizá al viernes para ya ver ese verde. También para ver a Fernando Alonso.

La cámara de 'Jugones' captó en exclusiva al piloto asturiano en Barcelona. Mostró "ilusión" por lo que viene, pero también pidió calma. Porque primero tiene que subirse al coche para ver cuáles son esas primeras sensaciones y ver cuál es la distancia con el resto de las escuderías de la Fórmula 1.

Porque el resto avanza. Sobre todo Mercedes. George Russell y Kimi Antonelli son los que más vueltas han completado. También los Ferrari.

En la jornada de jueves se pudo ver menos a los McLaren, los campeones del mundo. Ni Lando Norris ni Oscar Piastri en pista.

¿Para cuándo Fernando Alonso?

Fernando Alonso debutará con el Aston Martin AMR26 en la jornada del viernes. Será su primera vez en pista con un coche diseñado por Adrian Newey. Por fin, la unión que todos querían ver en la Fórmula 1. Quizá el comienzo de algo grande. El comienzo de la 33. O incluso el comienzo de la batalla por el tercer mundial.