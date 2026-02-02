¿Tienen que cobrar lo mismo los hombres y las mujeres en el fútbol? La reflexión de Virginia Torrecilla

La exfutbolista, en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, habla de que lo que quieren es "igualdad de derechos" y no cobrar lo mismo que los hombres.

¿Tienen que cobrar lo mismo los hombres y las mujeres en el fútbol? Esta es la reflexión de Virginia Torrecilla en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol: no quieren cobrar lo mismo, pero sí tener los mismos derechos.

"Es algo que se tiene que hablar y que se tiene que meter la sociedad en la cabeza: nosotras no queremos cobrar lo mismo que los hombres, nosotras queremos los mismos derechos que ellos", apunta la exjugadora española.

Esto es lo que piden: "Si un club tiene un infantil y un cadete y están en La Masia, pues que un infantil y cadete femenino también estén en La Masia adquiriendo los mismos conocimientos que un chico. Eso es lo que queremos: derecho en igualdad de conocimientos deportivos".

"La gente entiende lo que quiere, pero eso es lo que queremos", cierra Torrecilla.