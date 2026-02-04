Cara a cara con una patrulla de incógnito del ICE: El Objetivo capta cómo la policía antimigratoria de Trump sale a la caza en Minneapolis

El equipo de El Objetivo ha tenido que retirarse rápidamente cuando una patrulla del ICE se acercaba directamente a ellos después de presenciar cómo bloqueaban a otro coche para un posible arresto.

En Minneapolis, alrededor de 2.000 agentes del ICE están provocando temor entre los inmigrantes, realizando arrestos y respondiendo con dureza a las protestas contra sus operativos. El equipo de El Objetivo se trasladó a la ciudad de Minnesota para reportar sobre la situación y se encontró con varias patrullas de incógnito de esta policía migratoria. Durante su recorrido por el barrio de Colombia Heights, cerca del colegio de Liam, un niño de cinco años cuya familia fue detenida por el ICE, se toparon con vehículos camuflados que patrullan buscando inmigrantes o personas que parezcan extranjeras. Ana Pastor confirmó que les habían advertido sobre la presencia del ICE en la zona.

