El Objetivo es testigo

Cara a cara con una patrulla de incógnito del ICE: El Objetivo capta cómo la policía antimigratoria de Trump sale a la caza en Minneapolis

El equipo de El Objetivo ha tenido que retirarse rápidamente cuando una patrulla del ICE se acercaba directamente a ellos después de presenciar cómo bloqueaban a otro coche para un posible arresto.

Alrededor de 2.000 agentes del ICE permanecen en Minneapolis sembrando el terror entre los inmigrantes, arrestando y respondiendo con brutalidad a las protestas contra sus redadas.

El equipo de El Objetivo se encuentra en esa ciudad de Minnesota para informar sobre lo que está pasando y se ha encontrado directamente con varias patrullas de incógnito de esta policía migratoria.

Mientras circulaba por el barrio de Colombia Heights, cerca del colegio de Liam, el niño de cinco años que fue utilizado por los agentes del ICE para detener a su familia, se ha cruzado con uno de esos coches que patrullan las calles a la caza de inmigrantes o personas que parezcan extranjeras.

Tal y como ha explicado Ana Pastor, les habían avisado de que el ICE estaba en la zona y, de pronto, se han encontrado hasta cuatro coches de incógnito con los cristales tintados.

El equipo ha tenido que retirarse del lugar rápidamente cuando ha visto que la patrulla se acercaba directamente a ellos y después de presenciar cómo otra ha bloqueado a un coche para llevar a cabo un posible arresto.

