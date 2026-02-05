El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"

El contexto Según informa 'El País', la concejala del Ayuntamiento de Móstoles escribió a Isabel Díaz Ayuso y se reunió con Alfonso Serrano y Ana Millán. Acabó entregando el acta y dejando la política ante la falta de apoyo por parte del partido.

El Partido Popular (PP) de Madrid presionó a una concejala del Ayuntamiento de Móstoles para que no denunciara un caso de acoso sexual y laboral por parte del alcalde Manuel Bautista. Según 'El País', la edil buscó ayuda del partido en varias ocasiones, pero fue rechazada. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Millán, aconsejó a la denunciante no hacer pública la denuncia, afirmando que le perjudicaría. La concejala documentó el acoso y el cambio de comportamiento de Bautista tras rechazar sus avances. A pesar de buscar ayuda del partido y de Isabel Díaz Ayuso, la respuesta fue insuficiente, llevándola a renunciar a su cargo y militancia en el PP.

El Partido Popular (PP) de Madrid presionó a una concejala del Ayuntamiento de Móstoles para tapar una acusación de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Según informa el diario 'El País', la edil acudió hasta en seis ocasiones a pedir ayuda a su partido, mediante tres cartas, dos reuniones y otra reunión fallida, recibiendo el rechazo por parte de sus compañeros de partido a seguir adelante con cualquier tipo de denuncia.

Según la documentación presentada que recoge el citado medio, la vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, llegó a decir a la denunciante: "El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada".

La documentación que entregó la edil ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP relata con detalle las reuniones, conversaciones y actuaciones que se llevaron a cabo por parte del PP. Todo comienza en marzo de 2022, cuando Manuel Bautista la eligió para formar parte de las listas que se presentarían a las elecciones municipales. Según denuncia la mujer en su escrito, empezaron a sucederse las insinuaciones y los comentarios con contenido sexual, las referencias a su físico y las proposiciones explícitas.

La mujer recordó a Bautista que estaba casada y que tenía hijos pequeños, pero el alcalde, según el escrito, no se dio por aludido, hablando de la "conexión increíble" que tenía con la mujer e instándola a encontrar "algún hueco de tranquilidad juntos". "Hay que dejarse llevar", asegura la mujer que le dijo Bautista, que tenía "una obsesión tremenda" con ella, según reconocieron personas que trabajaban para el alcalde.

En su escrito recoge el testimonio de un compañero que le aseguró que Bautista utilizaba expresiones como: "La he fichado para que me haga un gran trabajo a mí", "esta mujer nos alegra el día y más me lo va a alegrar", "está buenísima, esta es solo para mí", además de referencias más soeces a su aspecto físico. Bautista habría llegado a presumir de haberse acostado con ella, un rumor que generó en la mujer un profundo malestar.

Tras dejar claro que no mantendría ninguna relación que no fuera estrictamente profesional y que no consentiría falsedades sobre una supuesta relación, la mujer denuncia que el comportamiento de Bautista cambió radicalmente, dando paso a un "acoso profesional reiterado" en el que sufrió un aislamiento progresivo y llegando a ser excluida de actos oficiales incluso una vez ya iniciados.

"Ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir"

La denuncia de esta mujer es corroborada por un empleado del Ayuntamiento sin identificar por miedo a sufrir represalias, que asegura que Bautista "pasó de hacerlo todo con ella, absolutamente todo, a decir que no la quería en ningún sitio con él y a emprender un acoso y derribo".

El 26 de febrero de 2024, la mujer escribió al gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunciando sufrir "una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando" y pidiendo mantener una reunión con Ayuso para que pudiese "mediar para que no tengan que intervenir otros organismos". Ayuso alegó problemas de agenda para no reunirse con ella pero derivó el caso a su mano derecha, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. El 11 de marzo se reunió en la sede nacional del PP de la calle Génova de Madrid con el propio Serrano y con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido en Madrid.

Fue en esa reunión cuando Millán, según las citas textuales recogidas en los escritos de la mujer, le desaconsejó que acudiera al juzgado a denunciar esta situación de acoso sexual y laboral, con frases como las siguientes: "¿De verdad te merece la pena? ¿Por tus hijos, por ti, por tu padre?"; "Ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir"; "Lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia en el juzgado, porque te comen"; "El PP está para ayudarte, ese amparo pasa por quitarte de la cabeza cualquier tipo de denuncia"; "Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual. Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada".

Cuando Serrano se incorpora a la reunión un poco más tarde, cuestionó la situación relatada por la mujer: "No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución". Además, se sumó a los argumentos de Millán, negando que se tratase de una "cuestión de tapar" su denuncia: "Es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti". Tras prometerla que volverían a reunirse, esa reunión no se produjo. Tuvo que volver a escribir al partido y solicitar la apertura de un protocolo de acoso para que Millán la convocase a una segunda reunión, que tuvo lugar el 26 de abril de ese año.

"Nuestro amparo fue decirte: vete a casa, habla con tu marido"

Según los documentos de la exedil, Millán dijo frases como las siguientes: "La denuncia judicial, que luego sería pública, no te beneficiaría"; "Yo no sé qué entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte: vete a casa, habla con tu marido"; "Todas hemos aguantado muchas cosas en política"; "Te dije: piénsalo, quizá te venga mejor dar un paso atrás, no pasarlo mal, que tu padre no lo pase mal". Por último, le hizo la siguiente pregunta: "Tú eres una persona inteligente, ¿tú crees que vas a poder seguir trabajando allí?, porque yo creo que no".

A esa segunda reunión también asiste Lucía Paniagua, teniente de alcalde en la localidad de Villanueva de la Cañada, que le planteó llegar a un acuerdo "amistoso" con el alcalde o acudir -como hizo- al Comité de Derechos y Garantías del PP. "Cuando te metes en política tienes que estar preparada para aguantar muchas cosas. (...) Piensa que a lo mejor ahora te merece la pena estar en un segundo plano, no estar tan visible, deja pasar el tiempo y luego... Tienes que tener perfil bajo una temporada y luego ya verás", dijo a la mujer.

También le negaron abrir el protocolo de acoso alegando que "no era empleada del PP: "Tú no tienes una relación laboral (…). Es decir, tú no eres una empleada del Partido Popular. (…) Nos estás pidiendo en tu último mail que abramos el protocolo de acoso y no sé qué no sé cuántos, es que para nosotros tú no eres una funcionaria. Entonces, no podemos aplicar el protocolo de acoso en el partido".

En octubre de ese mismo año, la concejal renunció a su acta en el Ayuntamiento de Móstoles y se dio de baja como militante del PP, acudiendo posteriormente al Comité Nacional de Derechos y Garantías. "(...) La respuesta de mi partido a mi solicitud de auxilio ha provocado una revictimización y un daño añadido, mostrando una parcialidad absoluta hacia Manuel Bautista, manifestando Ana Millán que es amigo suyo y una apuesta personal, y desamparando de forma evidente a la víctima de esta situación. Además, me ha amenazado con denunciarme a mí a nivel interno", recoge en su escrito, en el que insiste en que el daño causado con estos hechos "es gravísimo".

Respuesta del PSOE: "Ayuso lo supo, lo amparó y lo ocultó. Serrano y Ana Millán, también"

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha hecho eco de la noticia publicada por 'El País' y no ha tardado en compartir una primera valoración, acusando a Ayuso de "saberlo, ampararlo y ocultarlo", igual que Serrano y Millán.

"Solo hay que repasar las cosas que dijeron todos ellos cuando los casos afectaban al PSOE, para deducir que mañana van a dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles", añade en su mensaje publicado en X.

