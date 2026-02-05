La Giralda de Sevilla sufre varios desprendimientos por el viento y la lluvia de la borrasca Leonardo

Zona acotada por la Policía Local de Sevilla por desprendimiento de elementos de la Giralda por los fuertes vientos de la borrasca Leonardo

Los detalles La Policía Local de Sevilla ha tenido que acordonar esta mañana de jueves, parte de la plaza Virgen de los Reyes de la capital andaluza ante la caída de elementos de la estructura de esta histórica torre.

La borrasca Leonardo está causando estragos en Andalucía. Las intensas lluvias y vientos han provocado el cierre de numerosas carreteras por inundaciones, desprendimientos y acumulación de hielo y nieve. En Sevilla, la Policía Local ha acordonado parte de la plaza Virgen de los Reyes debido a la caída de elementos de la estructura de La Giralda, posiblemente por el mal tiempo. Emergencias del Ayuntamiento informó que los desprendimientos se detectaron poco antes de las 7:00 de la mañana. Según ha informado 'ABC Sevilla', el elemento que se ha caído ha sido una de las azucenas del campanario.

La borrasca Leonardo está haciendo estragos en Andalucia. Más de 3.500 personas han sido desalojadas de sus viviendas, sobre todo en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, mientras hay decenas de carreteras cortadas por inundaciones, desprendimientos y acumulación de hielo y nieve.

En la capital, la Policía Local de Sevilla ha tenido que acordonar esta mañana de jueves, parte de la plaza Virgen de los Reyes de la capital andaluza ante la caída de elementos de la estructura de La Giralda (la torre campanario de la catedral de Santa María) previsiblemente debido al viento y la lluvia que está dejando esta borrasca.

De este modo, Emergencias del Ayuntamiento ha anunciado en sus redes sociales oficiales que los desprendimientos se han detectado poco antes de las 7:00 de la mañana, y 15 minutos después se ha acordonado la plaza situada en su base.

Según ha informado 'ABC Sevilla', el elemento desprendido ha sido una de las azucenas de la Giralda: "Se trata de una de las cuatro jarras de azucenas que coronan las esquinas de la terraza superior del campanario", señalan.

