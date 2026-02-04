"Fernando Alonso estará en la lucha": un exjefe de F1 confía en Aston Martin como posible campeón

Peter Windsor, exjefe de Williams, señala que habrá varios pilotos en la pugna por el título de este año además del español. También ha asegurado que esperar para ver el AMR26 "ha valido la pena".

Aston Martin y Fernando Alonso son unos de los nombres propios más repetidos en las apuestas por quién ganará el Mundial de Fórmula 1 este año. Cada vez son más los adeptos que confían en la posibilidad de que el asturiano consiga su tercer campeonato de la mano de Adrian Newey y los británicos.

Uno de ellos es el periodista y exjefe de Williams en 1991, Peter Windsor. El que fuese líder de la escudería británica ha vuelto a hablar sobre quién estará en la lucha por el título de 2026.

En cuanto a dos de los posibles candidatos a llevarse el campeonato, Windsor ha sido preguntado acerca de si tanto Fernando Alonso como Max Verstappen, piloto de Red Bull, estarán ahí.

"Sí, lo creo. También pienso que no serán ellos dos solo. Creo que George (Russell) estará ahí y creo que uno de los pilotos de McLaren estará, probablemente Oscar (Piastri). Quizás, incluso Charles (Leclerc) puede que esté ahí. Será un año muy reñido", ha asegurado el periodista británico en su canal de YouTube.

Además de hablar sobre quiénes estarán en la lucha por el título, Windsor ha hablado acerca del AMR26 después de los test del Circuito de Barcelona-Catalunya y la implicación de Adrian Newey en el proyecto.

"La espera por ver el coche de Adrian Newey en Barcelona ha valido la pena. Es un coche diseñado apropiadamente desde la delantera hasta el motor. Adrian ha tenido tiempo para diseñarlo y prepararlo, por lo que es peligroso para el resto", ha apuntado el exjefe de Williams.