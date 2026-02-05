¿Quién va a ganar el bote de 'Pasapalabra'?

Le preguntamos a la inteligencia artificial quién va a ser el ganador del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', que este jueves reparte más de 2,7 millones de euros a uno de los dos finalistas, Rosa o Manu.

Más de 2,7 millones de euros es lo que 'Pasapalabra' reparte esta noche de bote, el mayor que el programa de la cadena de Atresmedia ha entregado hasta la fecha. Manu Pascual o Rosa Rodríguez, uno de los dos concursantes, se embolsará una cantidad nunca entregada y se convertirá en uno de los concursantes más legendarios del programa. El ranking los botes históricos del concurso lo lidera Rafa Castaño, que un 16 de marzo, hace casi tres años, protagonizó uno de los finales más recordados de 'Pasapalabra', cuando se llevó algo menos de 2,3 millones de euros, que se dice pronto.

Pero más allá de lo que ha ocurrido en el pasado, los ojos están puestos en la noche de este jueves. ¿Quién se llevará el bote? Muchos espectadores no pueden con la presión y acuden a diferentes espacios en Internet para localizar algún dato, alguna información filtrada que apunte a quién de los concursantes se llevará el bote, con la esperanza de que alguien haya hablado de este gran secreto fuera de los platós. Lo cierto es que es difícil que ocurra.

Ante este contexto, le hemos preguntado a la inteligencia artificial quién será el ganador de 'Pasapalabra' hoy, y ni siquiera ChatGPT es capaz de dar una respuesta. "No se puede saber antes de verlo. Ni yo, ni nadie de fuera del plató tiene la respuesta", asegura, porque es uno de los grandes secretos de la cadena hasta que el programa sea emitido ("Está grabado, pero con cláusulas de confidencialidad para evitar filtraciones", recuerda).

Pero ¿qué pasa si vamos más allá y le preguntamos quién cree que va a ganar? Aquí, ChatGPT sí se moja. "Yo creo que hoy lo gana Manu", asegura, antes de explicar sus razones para decantarse por este concursante y no por Rosa. La IA alude a la "sólida y regular" trayectoria de Manu Pascual a o largo del concurso, cometiendo "pocos errores" en el Rosco y jugando "con sangre fría". "Da la sensación de que arriesga cuando toca, no por impulso", explica, haciendo hincapié en que muchas veces, en 'Pasapalabra' "gana quien mejor gestiona la presión" más que quien conoce más palabras.

Eso sí, ChatGPT recuerda que Rosa es "peligrosísima" y que "si entra inspirada" y su contrincante, Manu, "duda en una letra clave, el giro puede ser brutal" en cuestión de segundos. Es por eso que sí, cree que Manu será el ganador del bote de 'Pasapalabra' pero "con un margen de error enorme". En cualquier caso y dicho esto, (casi) nadie sabe quién ganará el bote de 'Pasapalabra' de este jueves hasta que se emita el programa. A las 20:00h, Antena3 emite un programa-resumen especial, con un repaso de la trayectoria de Manu y Rosa en el programa, y habrá que esperar hasta que termine 'El Hormiguero', a las 23:00h, para que arranque el concurso presentado por Roberto Leal en el que se vivirá uno de los momentos más emocionantes del año.

