Paco Salazar niega en el Senado las denuncias por acoso sexual: "A todas mis compañeras las he respetado"

El contexto La cita en la comisión sobre el caso Koldo en el Senado se produce el penúltimo día de la campaña de las elecciones aragonesas. Salazar, exalto cargo de Moncloa, ha insistido en que "no habló con nadie del partido" sobre las acusaciones de acoso.

El exdirigente socialista Paco Salazar, acusado de acoso sexual y actitudes machistas, ha declarado en el Senado que siempre ha respetado a sus compañeras y que su renuncia a cargos en el PSOE se debió exclusivamente a razones familiares. Durante su intervención en la comisión de investigación del 'caso Koldo', Salazar enmarcó su reunión con Pilar Alegría en un contexto personal, negando discusiones políticas. Admitió haber compartido alojamiento con Santos Cerdán y recibir pequeñas cantidades de dinero del PSOE para gastos. Salazar negó irregularidades en la financiación de campañas y afirmó no haber visto comportamientos inadecuados en sus colegas.

El exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, ha sostenido este jueves desde el Senado que "siempre" ha respetado a sus compañeras de partido, defendiendo que renunció a sus cargos únicamente por su familia, a la vez que ha enmarcado su reunión con la exministra y candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, en un ámbito en el que únicamente se habló de la familia y de su próximo destino profesional.

Así se ha pronunciado Paco Salazar durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' al ser preguntado por el encuentro que mantuvo con Alegría hace unos meses cuando ya estaba fuera del partido.

Según ha desvelado Salazar, únicamente se preguntaron por las familias y de su futuro destino profesional: "Si lo que quiere saber es si hablamos de cuestiones de actualidad política o de la campaña electoral en Aragón, no".

Y al ser preguntado por UPN sobre las denuncias internas contra él, Salazar ha advertido al presidente de la comisión de investigación que esto no es objeto de la comisión, aunque ha precisado que "siempre" ha respetado a todas las compañeras con las que ha trabajado.

"Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta", ha agregado Salazar, insistiendo en que su salida no fue pactada con el PSOE.

Salazar ha insistido además en que actualmente no trabaja para el PSOE ni en la campaña electoral de Aragón, ni en ninguna otra, desde que dejó sus responsabilidades orgánicas en el partido hace siete meses.

Salazar admite que compartió piso con Cerdán y que cobró efectivo del PSOE en "cantidades pequeñas"

El exdirigente socialista Paco Salazar también ha señalado que compartió alojamiento "en alguna ocasión" con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante la campaña de las elecciones primarias del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de 2017, al tiempo que ha confirmado que cobró en efectivo del partido, aunque siempre en "cantidades pequeñas".

Salazar ha relatado que en aquellos días, en los que acudía a Madrid "de forma esporádica" para "hacer activismo de forma voluntaria", alquiló un piso "durante dos semanas" con Cerdán y ambos se hospedaron en hoteles o apartamentos.

De Cerdán, con quien ha asegurado que no habla desde hace "nueve o diez meses", coincidiendo con su entrada en prisión, ha dicho que le parece "impensable" que acabara en la cárcel, como también el exministro de Transportes José Luis Ábalos. "No le veía el más mínimo sentido, yo trabajaba con estos dos compañeros. Jamás vi nada extraño", ha defendido.

Asimismo, ha asegurado que llegó a crear "un vínculo" con Pedro Sánchez en sus años de trabajo tanto en Ferraz como en Moncloa, aunque ha asegurado que no habla con él desde hace 8 meses, desde que dejó sus cargos en el partido y Moncloa tras las acusaciones contra él por presunto acoso sexual.

Preguntado si el motivo de su salida de Moncloa tuvo que ver con su vínculo con Cerdán, Ábalos o el exasesor ministerial Koldo García, él ha insistido en que dejó su cargo para ocuparse de su familia. Según ha relatado, coincidió con el exasesor del ministro cuando el PSOE aún estaba en la oposición y Koldo García era "conductor y ayudante" de Ábalos en la Secretaría de Organización, donde él también trabajaba.

Ha admitido que llegó a tener una "relación personal", además de la profesional, con Koldo García mientras coincidieron en Ferraz, pero que después, cuando se trasladó a Moncloa, ya no volvieron a coincidir. En todo caso, ha recalcado que "en ningún caso" vio "nada inadecuado ni irregular en el comportamiento" del ex ministro, el exasesor o Cerdán.

El exdirigente socialista ha negado que tuviera "responsabilidades" en la asociación Bancal de Rosas, encargada de canalizar las donaciones de la campaña de Sánchez en las primarias del PSOE, ni vio "nada raro" relacionado con la financiación de la misma.

De la misma forma, ha indicado que "no es cierto" que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, financiara con 100.000 euros la campaña de las primarias de Sánchez

Salazar ha admitido que ha cobrado en efectivo "cantidades pequeñas" de dinero del PSOE, en concepto de cobertura de gastos de transporte. "He recibido de la tesorería del partido (dinero) por gastos por transferencias y en alguna ocasión en efectivo", ha indicado.

Además, se ha mostrado "convencido" de que no hay "financiación ilegal" en el seno de la formación política. "Yo he tenido acceso a cómo funciona. Hay control interno, auditorías externas y luego pasa por el Tribunal de Cuentas", ha aducido.

