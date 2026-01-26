Red Bull presenta el RB22: así es el monoplaza que pilotará Max Verstappen en 2026

La escudería austriaca ya ha rodado el nuevo monoplaza por el Circuito de Barcelona-Catalunya durante el primer día de los test de pretemporada, mostrando cómo es el coche.

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 ya han comenzado en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Todas las escuderías presentes este lunes, a falta de Williams, McLaren, Ferrariy Aston Martin, ya han mostrado los coches oficiales con los que correrán en 2026.

Entre los coches más destacados ha resaltado el RB22, el nuevo monoplaza de Max Verstappen. Pese a que el pasado 16 de enero la escudería austriaca y Ford presentaron los colores del nuevo coche en un acto institucional, ahora ha sido revelado por completo.

"Ya has visto la decoración, es hora de conocer a RB22", así lo ha anunciado Red Bull en su cuenta de X. Este nuevo monoplaza supone un gran reto para los de Milton Keynes, debido al nuevo reglamento, su asociación con Ford para fabricar sus motores y las bajas de Helmut Marko, Christian Horner y Adrian Newey, piezas clave en los últimos años.

Por el momento, todo indica que el RB22 se ajusta al nuevo reglamento de la F1 para este año, aunque hasta que el coche no ruede en el circuito contra el resto de monoplazas, no se sabrá cómo rendirá a lo largo de la temporada.

Coche nuevo con guiño al pasado

Tras revelarse los colores del RB22, se pudo apreciar cómo la escudería decidió recuperar el azul eléctrico característico de los primeros años de la escudería en la categoría. Además del cambio de color, el monoplaza será más pequeño y ligero, adaptándose al reglamento.

En las imágenes publicadas en redes sociales, se muestra cómo el coche cuenta con un aspecto exterior diferente en sus pontones, capó y bargeboards. Aunque, debido a la poca iluminación, no se ve completamente cómo es el vehículo al completo.