Sueldos oficiales de los pilotos de F1: sorprende la posición de Fernando Alonso y Verstappen lidera

El tetracampeón del mundo encabeza el listado publicado por 'RacingNews365'con 70 millones, seguido de Lewis Hamilton y con Fernando Alonso cerrando la parte alta de los más pagados.

La temporada 2026 de Fórmula 1 está a punto de comenzar. Con todos los pilotos de la parrilla ya probando los nuevos monoplazas en los test de pretemporada, el medio 'RacingNews365' ha publicado el listado de los pilotos mejor pagados de la categoría reina del automovilismo.

Con un contrato polémico hasta 2028 con sus célebres cláusulas de salida, Max Verstappen encabeza la lista con 70 millones de dólares, repartidos en dos años. Seguido al tetracampeón se encuentra el piloto en activo con más títulos: Lewis Hamilton.

El británico cuenta con un año más de contrato con Ferrari hasta final de temporada, el cual se podría prorrogar varios años en caso de que los italianos cuenten con él en el futuro. Tras su salida de Mercedes, Lewis firmó por dos años con los de Maranello por 60 millones.

Por detrás de los dos campeones más laureados de la parrilla están empatados Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) con 34 millones. El monegasco cuenta con contrato hasta 2028, mientras que Russell está en su último año, el cual también puede ampliar.

Cerrando el listado de los más pagados está el vigente campeón Lando Norris con 30 millones hasta 2027 (contrato prorrogable) y Fernando Alonso. En el caso del piloto de Aston Martin, este destaca por ser el más veterano y de los más pagados, con 20 millones en su último año, del cual aún se desconoce si continuará corriendo.

Otros pilotos con contratos destacables son Carlos Sainz (Williams) con 13 millones, empatado con Oscar Piastri (McLaren). Con un millón menos están Pierre Gasly (Alpine), Alex Albon (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin).

Listado completo de los sueldos y contratos de F1:

Max Verstappen (Red Bull): 70 millones y contrato hasta 2028

Lewis Hamilton (Ferrari) 60 millones y contrato hasta 2026 (prorrogable)

Charles Leclerc (Ferrari) 34 millones y contrato hasta 2028

George Russell (Mercedes ) 34 millones y contrato hasta 2026 (prorrogable)

Lando Norris (McLaren ) 30 millones y contrato hasta 2027 (prorrogable)

Fernando Alonso (Aston Martin) 20 millones y contrato hasta 2026 (prorrogable)

Carlos Sainz (Williams) 13 millones y contrato hasta 2027

Óscar Piastri (McLaren) 13 millones y contrato hasta 2028 (prorrogable)

Pierre Gasly (Alpine) 12 millones y contrato hasta 2028

Alex Albon (Williams) 12 millones y contrato hasta 2027

Lance Stroll (Aston Martin) 12 millones

Sergio Pérez (Cadillac) 8 millones y contrato hasta 2027

Nico Hülkenberg (Audi) 7 millones y contrato 2027

Esteban Ocón (Haas) 7 millones y contrato hasta 2027

Isaac Hadjar (Red Bull) 5 millones y contrato hasta 2027 (prorrogable)

Valtteri Bottas (Cadillac) 5 millones y contrato hasta 2027

Gabriel Bortoleto (Audi) 2 millones y contrato hasta 2027

Kimi Antonelli (Mercedes) 2 millones y contrato hasta 2027 (prorrogable)

Oliver Bearman (Haas) 1 millón hasta 2027

Liam Lawson (Racing Bulls) 1 millón hasta 2026

Franco Colapinto (Alpine) 0,5-1 millón y contrato hasta 2026

Arvid Lindblad (Racing Bulls) 0,5-1 millón y contrato hasta 2026