Los frentes de Óscar Puente: de la mejora de Rodalies a la huelga de maquinistas o la reapertura del AVE entre Madrid y Andalucía

Entre líneas El ministro reconoce la necesidad de mejorar el servicio, pero asegura que la red ferroviaria "no se arregla en dos días".

El Ministerio de Transportes enfrenta numerosos desafíos, con una huelga de maquinistas en curso y retrasos persistentes en los servicios de AVE y Rodalies. Óscar Puente reconoce la complejidad de la situación, con cinco frentes abiertos para restaurar la normalidad. La línea Madrid-Barcelona experimenta tiempos de viaje prolongados y frecuencias reducidas, mientras que el AVE hacia Andalucía sigue interrumpido sin fecha de reactivación. Rodalies opera al 70% tras un accidente y problemas técnicos. Además, el transporte de mercancías está bloqueado, complicando el suministro a Europa. Los sindicatos mantienen la huelga, exigiendo mejoras sin lograr acuerdos hasta ahora.

El Ministerio de Transportes no da abasto desde hace semanas. Por el momento se mantiene la huelga de maquinistas de febrero, tras una primera reunión sin muchos avances. Al mismo tiempo, continúan los retrasos en AVE y Rodalies, lo que aumenta las quejas y disminuye la paciencia de los afectados.

Aunque Óscar Puente reconoce que hay que mejorar el servicio, pero insiste en que "una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días" y "es muy compleja", la realidad es que tiene abiertos cinco grandes frentes para devolver al servicio ferroviario a la ansiada normalidad.

El primer punto es la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Un servicio que no mejora, en el que los tiempos de viaje han aumentado y algunas frecuencias se han suprimido de forma temporal.

"Yo tenía un billete para hoy a las 9:50 horas. A las 8:50 horas más o menos me llegó un correo diciendo que lo más probable es que saliera a las 11:00, no antes. Se pierde el sentido del tren de alta velocidad", ha criticado un usuario en declaraciones a laSexta.

En el caso del AVE entre Madrid y Andalucía el servicio continúa interrumpido y ni siquiera el ministro se atreve a dar una fecha para que vuelva a estar operativo. "Facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible", afirmó el martes durante su comparecencia.

Como tercer frente está Rodalies, donde el caos sigue latente. Los usuarios se quejan de que "hay mucha tardanza", más de la ya habitual. Tras el accidente de Gelida y la suspensión del servicio por diferentes incidencias técnicas, actualmente opera al 70%, dejando retrasos o afectaciones en algunas líneas.

Ante esta situación, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha anunciado este miércoles la creación de una "división de mantenimiento preventivo" dentro de la Oficina Técnica de Rodalies.

El cuarto punto es el bloqueo en el transporte ferroviario de mercancías, algo que incluso está complicando el envío de suministros a Europa. En este sentido, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, ha asegurado que ya se está trabajando en solucionarlo.

"Estamos en contacto con diferentes empresas para ver y analizar cuáles son los planes de contingencia a corto plazo", ha sostenido.

Por último, los sindicatos ferroviarios siguen en pie de guerra pidiendo mejoras en el servicio. Su reunión de este miércoles con Transportes ha terminado sin acuerdo y, aunque se han vuelto a citar para el jueves, de momento mantienen la huelga los días 9, 10 y 11 de febrero.

