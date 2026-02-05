Acaba sin acuerdo la segunda reunión de Puente y los sindicatos para desconvocar la huelga de maquinistas

Los detalles Los sindicatos piden que se garantice la seguridad en el sistema ferroviario y más personal. Denuncian, además, que los servicios mínimos anunciados por el ministerio para la próxima semana sean más abusivos en el resto de España que en Cataluña.

La segunda reunión de los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el propio Semaf) con el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha concluido sin acuerdo, por lo que no se desconvocará la huelga ferroviaria anunciada para la próxima semana, los días 9, 10 y 11 de febrero.

Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran a laSexta que "la reunión ha discurrido con tono constructivo y voluntad de diálogo por todas las partes, tal y como han apuntado los representantes de los sindicatos en las declaraciones que han realizado y que el Ministerio suscribe". No obstante, no ha sido suficiente para pactar la suspensión de los paros.

En cualquier caso, Transportes emplaza a los representantes sindicales a volver a reunirse en los próximos días para garantizar que el servicio opere con normalidad la próxima semana. "Las conversaciones van a continuar, por tanto, en esa dirección con nuevas reuniones entre ambas partes". "Valoramos de forma muy positiva la voluntad de los sindicatos y continuaremos trabajando para poder alcanzar un acuerdo", añaden las citadas fuentes.

Antes de esta segunda cita, el sindicato de maquinistas Semaf ya consideraba que "falta mucho" para llegar al punto que quieren alcanzar los trabajadores ferroviarios porque "hablamos de un asunto tan serio que las buenas intenciones y las grandes palabras se quedan cortas".

Semaf pretende que haya un cambio estructural en el sistema ferroviario, que pasa por mayores contrataciones e inversiones, y señala que hará "todo el trabajo posible" para "asegurarnos con los maquinistas de que las circulaciones sean lo más seguras posible".

Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días. Denuncian, además, que los servicios mínimos anunciados por el Ministerio para la próxima semana sean más abusivos en el resto de España que en Cataluña.

El paro afectará a toda la red ferroviaria

El paro está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Así, además de Adif y Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

