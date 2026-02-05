El jefe de McLaren intentará reclutar otra vez a Fernando Alonso: "Él es capaz de ganar..."

Zak Brown, jefe de McLaren, quiere que Fernando Alonso vuelva a pilotar para ellos en la IndyCar como hizo ya hace algunos años.

En McLaren no se olvidan de Fernando Alonso. Pilotó con ellos en la Fórmula 1 y también en las 500 Millas de Indianápolis. Y para esa última competición quiere Zak Brown que se vuelva a unir al equipo.

Así lo ha dicho en el actual jefe del equipo campeón de la F1: "Me encantaría ver a Fernando Alonso enla Indy500 con nosotros. Es algo que le digo cada vez que nos vemos. Será cuando Fernando deje la Fórmula 1, este es su último año de contrato... aunque eso no significa que no vaya a continuar".

Sabe que con Fernando pueden aspirar a ser campeones: "Creo que tenemos un coche capaz de ganar la carrera y creo que él es muy capaz de ganarlas".